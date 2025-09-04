La respuesta de Kluivert después de que Mees Hilgers renunció al equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertAbra el sonido sobre la ausencia Mees Hilgers En la jornada de la FIFA septiembre de 2025. De hecho, el nombre del defensor FC Twente Eso ya está en la lista de llamadas de Garuda.

Perder Mees ciertamente está en el centro de atención, especialmente porque el campo de entrenamiento ya ha llegado a Surabaya. Sin embargo, Kluivert se aseguró de que esta decisión fuera la mejor manera para el jugador que ahora está ocupado con el proceso de transferencia.

«Mees todavía está en negociaciones con el club. Dije, si es más lento que el día anterior al partido, es mejor no estar presente. Solo concéntrese en su futuro», dijo Kluivert desde YouTube Equipo nacional indonesio.

Los Hilgers son ambiciosos para salir de Twente. Incluso casi se acercó al club francés, pero fue cancelado debido a limitaciones de tiempo.

Mientras tanto, diferentes noticias provenían de otros dos jugadores, Calvin Verdonk y Adrian Wibowo. Ambos todavía están esperando su presencia en Surabaya.

Verdonk todavía está en una atmósfera de tristeza después de que su hermanastro murió. Mientras que Adrian, el delantero Los Angeles FC, Surabaya, hará el primer debut con el equipo nacional. Aunque sigue siendo un estatus de doble ciudadanía, el jugador de 21 años tiene una gran oportunidad de agregar al poder innovador de Garuda en las líneas del frente.

«Adrian Wibowo ayer acaba de jugar en el club y ahora está en camino. Ambos llegarán esta noche», dijo Kluivert.

La presencia de nuevos jugadores ciertamente requiere una adaptación rápida. Además, Indonesia ha estado esperando dos partidos de juicio contra Taiwán el 5 de septiembre y Líbano el 8 de septiembre de 2025.