La respuesta de Kenzy Taulany luego de que su madre aclarara la acusación de derrochar

VIVA – Segundo hijo André Taulany Y Erin TaulanyArkenzy Salmansyah Taulany o quien familiarmente se llama Kenzy, dio su respuesta después de que su madre abriera la voz sobre las acusaciones de un estilo de vida extravagante y de no llevarse bien con la familia extensa, lo cual fue ampliamente discutido en las redes sociales.

Lea también: Erin Taulany encendida por las emociones: No reveles la desgracia de tu familia, estudia religión nuevamente



A través de la columna de comentarios en la publicación de aclaración de su madre, Kenzy escribió una oración simple pero significativa. Su breve comentario inmediatamente llamó la atención del público porque reflejaba el apoyo y el amor de un niño en medio de una tormenta de problemas en el hogar de sus padres. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Erin revela el secreto de por qué la demanda de divorcio de Andre Taulany fue rechazada tres veces



«Te amo mamá», escribió Kenzy Taulany citado el domingo 19 de octubre de 2025.

Anteriormente, su madre, Erin Taulany, estuvo en el centro de atención después de que el contenido de la demanda de divorcio de Andre Taulany se difundiera en línea. En la demanda, se dice que Erin tiene una mala relación con la familia extendida de Andre y, a menudo, tiene un estilo de vida extravagante. Sin embargo, Erin inmediatamente brindó una larga aclaración a través de una carga en su cuenta personal de Instagram.

Lea también: Erin amenaza con exponer la desgracia de Andre Taulany: revelo su traición hasta ahora



En su aclaración, Erin explicó que la razón por la que había estado en silencio todo este tiempo era únicamente para proteger la condición mental y psicológica de sus tres hijos.

«Bismillahirrahmanirrahim. Los espectadores e internautas indonesios más justos. Todo este tiempo he estado en silencio sólo para proteger la salud mental y psicológica de tres niños que están creciendo y adolescentes, a quienes tengo que cuidar, a quienes tengo que amar. Estoy intentando con todas mis fuerzas dedicar mi atención a los niños sólo para que mis hijos sean siempre felices y crezcan como adolescentes felices», escribió.

También negó rotundamente las acusaciones de que fuera una esposa hedonista o derrochadora.

«Soy madre de 3 hijos, ¿adónde va mi conciencia cuando mi madre es calumniada de esta manera como si yo fuera una esposa antagonista, hedonista, despilfarradora, etc. Recuerden, Allah SWT sabe más… No necesito dar explicaciones, no necesito defensa, simplemente Allah es el mayor testigo», escribió nuevamente.

Además, Erin mencionó que el tribunal había rechazado su demanda de divorcio tres veces. Consideró esto como prueba de que las acusaciones en su contra no estaban probadas.