La respuesta de Jokowi sobre el ministro de mano de obra Immanuel Ebenezer fue golpeada por el KPT OTT





Solo, vive -Donesio 7º presidente Joko Widodo (Brillo) Hablando de la operación capturando las manos (Ot) Viceministro de Manpower (Viceministro), Immanuel Ebenezer.

Jokowi apreció el buen trabajo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) quien inmediatamente atrapó al vice Ministro que se llama familiarmente Noel.

«Realmente aprecio la buena actuación del KPK», dijo Jokowi se reunió en su residencia en Sumber Village, solo, viernes 22 de agosto de 2025.

Se sabe que el viceministro Immanuel Ebenezer fue arrestado relacionado con la supuesta extorsión. Noel su apodo fue arrestado relacionado con la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

El ex alcalde de Surakarta pidió a todas las partes que respeten el proceso legal existente.

«Todos debemos respetar el proceso legal existente», agregó.

Mencionado sobre su nombre que fue arrastrado, Jokowi respondió casualmente. Solo confirmó que Immanuel Ebenezer era un voluntario Jokowi Mania.

Para obtener información, en este caso, Noel fue asegurado con otras 13 personas en Yakarta, el miércoles 20 de agosto de ayer.

Mencionado sobre su nombre que fue arrastrado, Jokowi respondió casualmente. Solo confirmó que Immanuel Ebenezer era un voluntario Jokowi Mania.









