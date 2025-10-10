La respuesta de Israel después de que Indonesia rechazara la llegada de sus deportistas

VIVA – Federación Ejercicio Israel admitió que no había recibido notificación oficial sobre la prohibición de entrada a Indonesia participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2025, que se celebrará en el Indonesia Arena, Yakarta, del 19 al 25 de octubre de 2025.

«Hasta ahora no hemos recibido notificación oficial de los organizadores ni de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Estamos coordinando con todas las partes relacionadas», escribió el comunicado oficial de la Federación Israelí de Gimnasia, citado por Ynet Global.

La Federación de Gimnasia de Israel dijo que había tomado varias medidas para que sus atletas, incluido el campeón olímpico Artem Dolgopyat, aún pudieran participar en este prestigioso evento.

«Con el apoyo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico, se han tomado todas las medidas para que el equipo pueda aparecer en la competición más importante de la temporada», continúa el comunicado.

Más atleta Los israelíes que previamente tenían previsto comparecer en Yakarta eran Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay y Yali Shoshani.

Mientras tanto, por parte del país anfitrión, el Presidente General Gimnasia indonesiaIta Yuliati Irawan, subrayó que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) apoyó la decisión del gobierno indonesio de rechazar la presencia de atletas israelíes.

«La FIG me lo ha comunicado oficialmente esta mañana. Apoyan la decisión del gobierno indonesio. El presidente de la FIG, Morinari Watanabe, también vendrá a Yakarta para explicar directamente», dijo Ita en una conferencia de prensa en el Indonesia Arena, el viernes (10/10).

Ita enfatizó que desde el principio Indonesia había transmitido a la FIG su posición de que este país no tenía relaciones diplomáticas con Israel, por lo que la participación de atletas de ese país no era posible.

«Desde el nombramiento de Indonesia como anfitrión, hemos advertido sobre la posición política de Indonesia hacia Israel», dijo.

Anteriormente, el Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correccionales, Yusril Ihza Mahendra, también confirmó que el gobierno no emitiría visas para que los atletas israelíes ingresen a Indonesia.

El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2025 en sí es un evento importante antes de los Juegos Olímpicos de 2028, y la presencia de Indonesia como anfitrión enfatiza la importante posición del país en el calendario deportivo mundial.