La respuesta de Indra Sjafri a que Rafael Struick no se uniera al equipo nacional de TC para los SEA Games sino que entrenara en Dewa United

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia sub-23, Indra Sjafrirespondiendo con calma a su ausencia Rafael Strick en el campo de entrenamiento (TC) por delante Juegos del mar 2025. Destacó que no quería tener prejuicios contra el jugador de ascendencia holandesa.

Rafael no ha estado presente desde el inicio del TC este mes de octubre. Al mismo tiempo, se dice que el delantero del Dewa United sigue entrenando con su club. Sin embargo, Indra optó por pensar en positivo.

«La información que recibí fue que Struick estaba lesionado. Si no estaba lesionado, por supuesto que vendría. Estoy seguro de eso. Tal vez lo que vio practicando fue parte del proceso de recuperación, ejercicio ligero para la recuperación», dijo Indra.

El técnico de Sumatra Occidental destacó que confía en el compromiso de los jugadores que fueron convocados a la selección nacional.

«No piensen negativamente. Creo que todos los jugadores tienen buenas intenciones. Si son convocados para la selección y no están lesionados, definitivamente asistirán», subrayó.

La ausencia de Rafael no es el único caso. Varios jugadores que tienen carreras en el extranjero tampoco han podido incorporarse a los campos de entrenamiento. Indra dijo que el PSSI había enviado cartas oficiales a los clubes sobre la convocatoria de jugadores para los SEA Games que se celebrarán en diciembre de 2025.

«PSSI ha escrito a los clubes, incluidos los extranjeros. Ahora estamos esperando una respuesta. Pero como los SEA Games no están en la agenda de la jornada de la FIFA, puede haber clubes que se nieguen a liberar a sus jugadores», explicó.

Si eso sucede, Indra destacó que tiene preparados pasos alternativos. «Tenemos 50 jugadores en la lista. Todavía podemos hacer cambios hasta la reunión técnica más tarde en Tailandia», dijo.

TC Selección Nacional de Indonesia La sub-23 forma parte de la preparación para los SEA Games de 2025, donde Garuda Muda apunta a la medalla de oro tras fracasar en la edición anterior.