La respuesta de Iis Dahlia, Devano elimina el apellido

Jacarta – Se toman nuevos pasos Devano Danendra sobre su trayectoria profesional en el mundo del entretenimiento. Hijo de una bailarina senior Iis Dalia Decidió simplificar su identidad escénica eliminando el nombre «Danendra» y usando simplemente el nombre Devano. Esta decisión fue anunciada directamente por Devano a través de su cuenta personal de Instagram e inmediatamente llamó la atención del público.

Este cambio de nombre artístico no es gratuito. Devano reveló que durante su carrera, muchas personas a menudo pronunciaban mal su apellido. Esto se considera bastante inquietante, especialmente en el mundo del entretenimiento, que exige claridad de identidad y facilidad de recuerdo. Por ello optó por utilizar un nombre más corto, más firme y más fácil de reconocer. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La decisión de Devano recibió una respuesta positiva de su madre. Iis Dahlia admitió que apoya plenamente la elección de su hijo. Según él, los pasos de Devano realmente tienen sentido y son relevantes para su experiencia personal como figura pública.

«Sí, porque muchas personas pronuncian mal su apellido, algunos dicen que Danendro es Narendra. Entonces, dijo, no importa, mantenlo simple, Devano», dijo Iis Dahlia en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Iis incluso consideró que la decisión de su hijo estaba en consonancia con lo que había vivido al inicio de su carrera. Se sabe que el verdadero nombre de Iis Dahlia no es el nombre artístico que ahora conoce el público.

«Mi verdadero nombre es Iis Laelia, lo cambié a Iis Dahlia, porque la gente siempre se equivoca», añadió.

Además, Iis enfatizó que este cambio no borró la identidad original de Devano como su hijo. El nombre «Danendra» ya no se utiliza más con fines profesionales, mientras que el nombre completo Devano sigue siendo el mismo desde el punto de vista administrativo.

«No (se necesita permiso), es sólo un nombre artístico, es decir, use un nombre para que no sea largo», dijo Iis.

Como madre, Iis Dahlia admite estar orgullosa de ver el desarrollo de su hijo, quien ahora es cada vez más independiente y maduro a la hora de tomar decisiones de vida. Él cree que Devano se ha convertido en una persona capaz de gestionar su propia carrera.

«Estoy feliz de que sea independiente, maduro y pueda hacer lo suyo», dijo.