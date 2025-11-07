La respuesta de Hamish Daud al hecho de que Sabrina Alatas estuviera embarazada y afirmara haber dejado a Raisa

VIVA – Noticias sobre la respuesta. Hamish Daud cuestión de cuestión Sabrina Alatas Las lectoras aparentemente están embarazadas. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Se rumorea que tiene una aventura con Hamish Daud, raisa La amistad con Sabrina Alatas también está en el punto de mira.

Por no hablar de la respuesta de Raisa al chisme indirecto de Hamish Daud. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del viernes 7 de noviembre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Se rumorea que Sabrina Alatas está embarazada, Hamish Daud: He estado…

Hamish Daud y Sabrina Alatas

El tema de la relación entre el actor Hamish Daud y la chef Sabrina Alatas está conmocionando al público. Luego de ser vinculada con acusaciones de que había una tercera persona detrás de su divorcio de Raisa Andriana, ahora Sabrina vuelve a estar en el punto de mira luego de que circularan rumores de que estaba embarazada.

Se rumorea que tiene una aventura con Hamish Daud, ¿Raisa es amiga de Sabrina Alatas?



Raisa y Sabrina Alatas.

La familia de la pareja de celebridades Raisa Andriana y Hamish Daud, que desde hace mucho tiempo se sabe que es armoniosa, finalmente ha llegado al final del camino. El 22 de octubre de 2025, Raisa presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Hamish en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

¿Aún te importa? Esta es la respuesta de Raisa al chisme indirecto de Hamish Daud

En medio de diversos temas sesgados que han arrastrado el nombre de Hamish Daud, la atención pública se ha vuelto a centrar en su exmujer, Raisa Andriana. Muchos sienten curiosidad por saber cómo responderá la famosa cantante a los diversos rumores que circulan sobre el padre de su único hijo.

Divorciado de Raisa, Hamish Daud admite que ha seguido adelante

Después de pasar por un proceso de divorcio que fue ampliamente discutido por el público, Hamish Daud finalmente abrió la voz y confirmó que ya había dejado a Raisa. El actor y arquitecto de 45 años destacó que su relación terminó bien y negó la existencia de una tercera persona, tal como se informó en las redes sociales.

