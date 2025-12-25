La respuesta de emergencia ante desastres de Aceh se ha prorrogado nuevamente hasta el 8 de enero de 2026

AcehVIVA – Gobierno de Aceh estado de reextensión respuesta de emergencia ante desastres hidrometeorología durante las próximas dos semanas, o hasta el 8 de enero de 2026.

La extensión del estado de respuesta de emergencia se determinó después de celebrar una reunión en Forkopimda y escuchar un informe de análisis rápido del puesto de comando de respuesta de emergencia ante desastres de Aceh.

Aparte de eso, esta extensión también se basa en los resultados de una reunión virtual con todos los distritos/ciudades afectados por el desastre el 23 de diciembre de 2025, así como en los resultados de un estudio sobre la gestión de emergencia del desastre de Aceh con el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura Pratikno y el jefe de BNPB Suharyanto.

«El Gobernador de Aceh ha determinado la segunda extensión del estado de respuesta de emergencia para el desastre hidrometeorológico de Aceh de 2025 durante 14 días, a partir del 26 de diciembre al 8 de enero de 2026», dijo el jueves el portavoz del gobierno de Aceh, Muhammad MTA, en Banda Aceh.

Con esta extensión, dijo Muhammad MTA, el Gobernador de Aceh instruyó a todos los SKPA y recordó a otras partes interesadas que aceleraran la distribución de la logística para las víctimas afectadas, tanto en los campos de refugiados como en los hogares de los residentes en aldeas remotas aisladas.

«Abordar, servir, proteger y cumplir los derechos básicos de los refugiados de acuerdo con los estándares de derechos humanos», dijo.

Además, también debemos brindar los mejores servicios de salud a las comunidades afectadas por el desastre, haciendo que todos los hospitales, centros de salud y centros de salud de apoyo funcionen y abriendo puestos de servicios de salud en áreas remotas de Aceh que aún están aisladas.

El gobernador de Aceh también pidió a todas las partes que preparen lo mejor posible el proceso de enseñanza y aprendizaje para los niños afectados por desastres y que proporcionen ropa, zapatos, bolsos y otros equipos para que las escuelas puedan funcionar bien.

«Preparar el desarrollo de la infraestructura para que funcione bien y perfectamente», afirmó.

No solo eso, agregó la MTA, el Gobernador de Aceh también ordenó que durante este segundo período de extensión todos los SKPA deben llevar a cabo sus funciones principales de manera adecuada, enfocada y masiva en la realización de actividades de manejo de respuesta a emergencias.

«El Gobierno de Aceh sigue llevando a cabo varias medidas de recuperación bajo la supervisión del gobierno central. Esperemos que Aceh esté mejor, sigan uniéndose para recuperarse de este desastre», dijo. (Hormiga)