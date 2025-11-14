La respuesta de Edmonton en Goal puede llegar demasiado tarde para la era McDavid

El Engrasadores de Edmonton Puede que tenga a su futuro portero en el tintero. Desafortunadamente, su debut en la NHL puede estar demasiado lejos en el futuro para marcar la diferencia para el equipo durante la era de Connor McDavid.

En su primera temporada con los Fort Wayne Komets en la East Coast Hockey League (ECHL), el guardameta de 21 años Samuel Johnson ha tenido un buen comienzo. En sus primeros cinco juegos, Jonsson, seleccionado en la quinta ronda del draft de 2022, ha tenido marca de 5-0 con tres blanqueadas, registrando un promedio de 1.57 goles y un porcentaje de salvamento de .930.

Jonsson consiguió su primer inicio de temporada en Segundo juego de Fort Wayne18 de octubre en Kalamazoo, y fue un viaje un poco lleno de baches. Permitió cuatro goles en el tercer período, el último llegó con solo 1:04 restantes después de que los Wings sacaron a su portero para empatar el marcador, pero los Komets anotaron con 7 segundos en el reloj para una victoria por 6-5.

Pero Jonsson arregló las cosas rápidamente, logrando blanqueadas en sus siguientes tres aperturas. Detuvo los 29 tiros en una victoria por 4-0 en Iowa el 29 de octubre, luego siguió con otra victoria en Iowa el 1 de noviembre, bloqueando los 15 intentos en la victoria de Komets por 2-0. Con esas victorias, Jonsson fue nombrado Guerrero del Hockey. Portero de la semana de ECHL del 27 de octubre al 27 de noviembre. 2.

Jonsson logró tres blanqueadas consecutivas el 5 de noviembre, desviándose los 17 tiros para una victoria de Fort Wayne por 5-0 en Florida. Jugando en florida Nuevamente el 8 de noviembre, Jonsson permitió tres goles en 23 tiros, pero se mantuvo firme en el tiempo extra y detuvo los tres intentos de Florida en la tanda de penaltis cuando Fort Wayne ganó 4-3.

El prospecto de portero de Edmonton, Samuel Jonsson, domina en ECHL

Si bien Jonsson es un recién llegado a ECHL, no es ajeno a este nivel de éxito.

La temporada pasada con el BIK Karlskoga en la HockeyAllsvenskan, la segunda liga más importante de Suecia, Jonsson fue nombrado Portero del Año después de liderar la liga con seis blanqueadas y terminar con un promedio de 1,88 goles en contra y un récord de 17-6-0. Pero incluso con ese currículum, se espera que el camino de Jonsson hacia la NHL sea largo y probablemente no se cruzará con la ventana inmediata de campeonato de los Oilers.

lo nuevo de mcdavid extensión de dos años y $25 millones es ampliamente visto como la última oportunidad real del equipo de ganar una Copa Stanley durante esta era, y la portería ha sido el problema que ha frenado a Edmonton en cada una de las últimas dos temporadas. Si ese problema no se soluciona antes de que expire el contrato de McDavid, los Oilers corren el riesgo de que la piedra angular de su franquicia busque en otra parte una mejor oportunidad de ganar el título.

Esa urgencia sólo agudiza la atención sobre lo que los Oilers ya tienen en el pliegue: y lo que no.

Samuel Jonsson representa la esperanza para el futuro, pero los petroleros necesitan respuestas ahora

Stuart Skinner ha mostrado períodos de estabilidad, incluso destellos del titular a largo plazo que Edmonton alguna vez esperó ser, pero la palabra que sigue surgiendo en la liga es «inconsistencia». Cuando está en juego, los Oilers parecen un equipo que finalmente puede abrirse camino a través de un desafío de siete juegos de playoffs. Cuando no lo está, parecen un grupo patinando al borde de una trampilla.

Esas caídas no han pasado desapercibidas. Las últimas dos postemporadas dejaron una huella en la base de fanáticos y, más importante aún, en la directiva de Edmonton.

Por cada racha fuerte que ha logrado Skinner, ha habido un contragolpe: el gol inoportuno, el rebote inestable, el momento en el que toda la temporada se tambalea con un solo tiro. Esa es una identidad peligrosa para un equipo construido alrededor de McDavid y Leon Draisaitl, especialmente cuando las piezas centrales en todos lados parecen capaces de ganar ahora.

todo lo cual trae al gerente general Stan Bowman en el centro de atención. Heredó una plantilla que puede anotar contra cualquiera, defender lo suficientemente bien como para ganar y empujar el juego territorialmente, pero sólo si el área se mantiene.

Bowman ha predicado la paciencia públicamente, señalando la necesidad del equipo de una mayor cohesión defensiva en lugar de simplemente culpar a Skinner de los problemas. Pero la paciencia tiene una vida corta cuando una franquicia sabe que a su ventana de contención solo le quedan dos, tal vez tres primaveras.

En privado, expertos de la liga sugieren que Bowman es al menos explorando opciones. No comprar agresivamente a Skinner, pero tampoco cerrar la puerta a una mudanza si se materializa la mejora adecuada. El desafío es que los verdaderos porteros número uno rara vez se sueltan a mitad de temporada y, cuando lo hacen, la oferta es feroz y el precio elevado. La situación del tope salarial de Edmonton sólo refuerza las limitaciones.

Mientras tanto, la presión aumenta. Los Oilers no pueden permitirse otra postemporada definida por «casi». No pueden pedirle a McDavid que los arrastre a través de otra serie cuesta arriba mientras se preguntan si el próximo tiro en contra podría ser el que les rompa la espalda. Y no pueden asumir que Jonsson estará listo pronto para contestar la campana.

Eso deja a Skinner con el pliegue, la responsabilidad y la carga. Es su red la que estabilizar y su narrativa la que recuperar.

Es muy posible que Jonsson sea parte de la solución a largo plazo de los Oilers. Pero el presente del equipo es mucho menos paciente, impulsado por la estrecha línea de tiempo de una superestrella y una base de fanáticos que ha visto esta historia estancada demasiadas veces. Edmonton no necesita al portero del mañana. Necesitan al portero del momento, y hasta que alguien reclame ese papel con autoridad, esta era seguirá definida no por la Copa que perseguían, sino por la que sigue escapándose de su alcance.