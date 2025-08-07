La respuesta de Dahlia Polonia cuando el niño pregunta ‘¿Por qué ya no vives con Papah?’

Yakarta, Viva – Después de construir un hogar durante casi 10 años, Dahlia Polonia sorprendentemente solicitó el divorcio contra Cristiano fandy. La demanda de divorcio fue presentada por Dahlia Polonia al Tribunal Religioso de Badung, Bali, el 28 de julio de 2025.

Ambos están planeados para someterse al primer juicio de divorcio el 12 de agosto de 2025. Entonces, ¿cuál es la respuesta de sus tres hijos con respecto a la demanda de divorcio presentada por la madre? ¡Mira la historia completa aquí!

Dahlia Polonia reveló, sus tres hijos que eran menores de edad entendieron muy bien. Sus hijos dijeron que Dahlia Polonia ya entendía la condición de su hogar y su cristiano Fandy.

«En realidad son pequeños pero realmente comprendidos, mis hijos son muy amables, soy tan afortunado como el negocio de un niño. Entienden la condición sin la necesidad de que yo hable, saben», dijo Dahlia Polonia de los programas de noticias de YouTube Mantra, jueves 7 de agosto de 2025.

Además, reveló Dahlia Polonia, hubo algunos momentos en los que sus hijos ya entendieron que la condición de sus padres no estaba bien. Uno de ellos cuando Dahlia Polonia tuvo que despedirse. Se sabe que, en este momento, Dahlia Polonia y Fandy Christian ya no viven en la misma casa.

«Ya, en realidad, es que ayer solo con los niños nuevamente, Fandy a Jakarta filmándome que los cuidó, nos volvimos para cuidarlo. Había yo antes de abrazarlos, luego ya querían ir a casa ‘. Dijo que sí, así que Mama tuvo que ir primero, luego dijeron’ pero todavía queremos jugar con mamá ‘Dije que sí más tarde Mamah encontrará una casa cerca de ellos», dijo. Dijo.

El Pesinetron, conocido por el público a través de la hermosa serie de Srigala, dijo que afirmaba estar listo para explicar su condición con Fandy Christian, a los niños.

«Así que he sido cada uno, cuando si me preguntaron ‘¿Por qué ya no viviste con Papah?’ Estoy listo con su pregunta.