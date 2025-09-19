La respuesta de Bruno Fernandes después de Rashford Crazy en Barcelona

VIVA – Barcelona abriendo un paso en Campeón de la liga de manera dramática. Jugando en la sede de Newcastle United, St. James ‘Park, Wib del viernes por la mañana, el equipo catalán trajo con éxito tres puntos gracias a una estrecha victoria por 2-1.

La figura que se convirtió en el héroe de la victoria de Barcelona fue Marcus Rashford. El delantero de préstamo del Manchester United se desempeñó bruscamente en la segunda mitad y compró dos goles para el Blaugrana.

Rashford abrió el marcador en el minuto 58, luego agregó una colección de goles durante nueve minutos después. Los dos goles aumentaron la moral de Barcelona, ​​especialmente cuando actuaron sin la joven estrella Lamine Yamal que todavía estaba herida.

Newcastle tuvo tiempo de reducir el puntaje a través de Anthony Gordon al final de la pelea. Sin embargo, el tiempo restante no es suficiente para salvar a las urracas de la derrota frente a sus propios seguidores.

Para Rashford, esta actuación fue la respuesta a las dudas públicas sobre su adaptación en un nuevo club. Había tenido un desempeño menos peligroso en la primera mitad, se levantó en la segunda mitad y mostró su calidad como delantero de clase mundial.

La brillante acción de Rashford también recibió el agradecimiento de su ex compañero de equipo en el Manchester United. Capitán de Red Devils, Bruno FernandesDejando un mensaje conmovedor en Instagram Rashford.

Compartió un meme con una foto de la cara de Rashford con una cita inspiradora: «Si no tomas riesgos, comete un error».

Además de Fernandes, algunos ex colegas de Rashford en Old Trafford también dieron apoyo, como Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, a Rasmus Hojlund.