La respuesta de BGN a los alimentos ultraprocesados ​​para MBG

Jacarta – El gobierno continúa ultimando la implementación del programa. Comidas nutritivas gratis (MBG) como uno de los esfuerzos estratégicos para mejorar la calidad nutricional de los niños indonesios.

Este programa está diseñado para enfatizar los principios de inclusión, equidad y cumplimiento nutricional preciso de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios en diversas regiones. ¡Vamos, desplázate más!

En medio de este proceso, surgieron una serie de críticas del público, especialmente en relación con el posible predominio de los alimentos ultraprocesados ​​(UPF) y las preocupaciones sobre la dependencia de ingredientes alimentarios importados.

En respuesta a esto, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) enfatizó que la MBG no se preparaba con un enfoque de menú uniforme, sino que se basaba en estándares nutricionales estrictos.

Con este enfoque, cada región tiene la flexibilidad de desarrollar menús de acuerdo con el potencial alimentario local sin sacrificar la calidad nutricional.

«No tenemos un menú estándar, pero existen estándares nutricionales. Por lo tanto, el menú se adaptará al potencial local», dijo Ikeu Tanziha, miembro del Consejo de Expertos en Nutrición de BGN, en un debate titulado «Reflexiones sobre el Programa MBG» celebrado por el Proyecto Titik, en Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

En cuanto a las preocupaciones sobre los peligros de la UPF, BGN cree que esta cuestión debe abordarse de manera proporcional. Ikeu Tanziha enfatizó la importancia de la alfabetización nutricional para la comunidad y los gerentes de la Unidad de Servicio Gratuito de Alimentos (SPPG).

Según él, no todos los productos elaborados tienen automáticamente un efecto negativo, siempre que se encuentren dentro de límites seguros y cumplan las normas. El gobierno también fomenta el uso de alimentos mínimamente procesados.

«La leche está permitida, pero la leche 100 por ciento fresca, porque se produce en Indonesia, no se puede importar. Sin embargo, también educamos que las anchoas y las nueces pueden contener casi el mismo calcio que la leche», dijo.

BGN reconoce que el principal desafío del programa MBG es servir alimentos deliciosos y saludables, sin exceder el umbral de aditivos alimentarios como azúcar, sal y grasas.

«Los niños pueden consumir hasta 30 gramos de azúcar al día. Ésa es la importancia de la alfabetización. Las galletas, por ejemplo, tienen etiquetas o composición», añadió.

En este caso, el papel de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos (BPOM) es crucial para garantizar que no se utilicen conservantes ni edulcorantes artificiales que superen los límites de seguridad.