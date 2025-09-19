La respuesta de Baim Wong sobre la posibilidad de salir con Wulan Guritno, ¿lista para liberar el estado de viudo?

VIVA – Vida Baim wong Después del divorcio de Paula Verhoeven, sufrió muchos cambios. Ahora, está mucho más centrado en su trabajo como actor y director que da a luz a más obras. De su trabajo, no con poca frecuencia, Baim Wong se asocia con una serie de actrices famosas, una de las cuales es Wulan Guritno.

Leer también: Baim Wong fue criticado por Kiano y Kenzo para filmar una película de terror



Se rumoreaba que Baim Wong cerca de Wulan Guritno debido a su familiaridad que se vio en los espacios públicos. El padre de dos hijos habló inmediatamente con respecto a la circulación de chismes.

Baim Wong negó firmemente la existencia de una relación especial con Wulan Guritno. Admitió que había sido amigo de Wulan Guritno durante mucho tiempo y que no había romance.

Leer también: No Baim Wong, Kimberly Ryder sin rodeos



«No, ese es un amigo. Del primer amigo», dijo Baim Wong, citando el video de YouTube de Denny Sumargo, viernes 19 de septiembre de 2025.

«¿Seguro?» preguntó Denny Sumargo.

Leer también: Divorciado de Baim Wong, Paula Verhoeven mostró un nuevo tatuaje



«Ciertamente», dijo Baim Wong.

Como si no creyera en la respuesta de Baim Wong, Denny Sumargo confirmó que el esposo de Paula Verhoeven nunca tendría una aventura con Wulan Guritno. Porque, ambos a menudo son emparejados por los internautas considerando su estado de que ambos no tienen un compañero.

Baim Wong también desafió a Denny Sumargo a preguntarle a Wulan Guritno directamente si la actriz estaba complacida si tenía una historia de amor con él.

«Pregúntale a la persona, ¿qué quieres o no», dijo Baim Wong?

«¿Eso significa si es posible, ¿verdad?» preguntó Denny Sumargo de nuevo.

«Friends Bro. Ambos también conocemos a este amigo», explicó Baim Wong.

Además de Wulan Guritno, Baim Wong también fue organizado un matrimonio arreglado con Kimberly Ryder que ya estaba viudo. No pocos internautas que apoyen que Baim Wong obtenga inmediatamente un nuevo socio después de la ruta de Paula Verhoeven.

Para obtener información, Baim Wong y Paula Verhoeven, una pareja de celebridades que se casaron desde el 22 de noviembre de 2018, se divorciaron oficialmente el 16 de abril de 2025 a través de la decisión del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Baim presentó la demanda de divorcio en octubre de 2024, basada en disputas severas y acusaciones del asunto de Paula con el hombre con las iniciales NS, que se probó a través de 83 pruebas, incluida la grabación de la conversación. El proceso de prueba está lleno de drama, que implica falla de mediación, examen de niños y acusaciones de violencia doméstica.

Ambos presentaron una apelación en mayo de 2025, pero el estado de divorcio permaneció temporal. Tienen dos hijos, con la custodia principal de Baim, aunque Paula tiene acceso gratuito para reunirse.