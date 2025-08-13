La respuesta de Azizah Salsha al aludir a la foto de Padel con el ex

VIVA – algún tiempo últimamente, la vida doméstica Azizah salsha Y Pratama Arhan Obtenga el foco público. La multitud de la atención de la vida personal de Azizah Salsha y Pratama Arhan comenzó con fotografías que muestran a Azizah interpretando a Padel con su ex novia, Philo Paz hace algún tiempo.

En las fotos que circulan en las redes sociales de Tiktok, Azizah Salsha no juega sola. Hubo varios amigos que también jugaron con él en el campo en ese momento.

Ni siquiera mucho después, los internautas descubrieron que Pratama Arhan eliminó su foto de boda con Azizah Salsha en su cuenta personal de Instagram. Después de la foto viral, el público también dio comentarios negativos a la esposa de Pratama Arhan.

Con respecto a la foto viral de Azizah Salsha interpretando a Padel con Phillo, el equipo de medios también me preguntó cuando la hija del político Andre Rosiade hizo un informe sobre dos cuentas de redes sociales a la sede de la policía de la investigación criminal. La primera cuenta informada fue la cuenta Tiktok @ibaratbradpittt y la cuenta de YouTube de NiceGuyMo.

Al encontrar esta pregunta del equipo de medios, la esposa de Pratama Arhan eligió estar callada. Pero el abogado de Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama, solicitó que el equipo de medios pudiera concentrarse en el informe realizado por su cliente el martes.

«Esto está más allá de eso. Solo nos centramos en el informe, tal vez sea posible», dijo citado del programa Cumicumi YouTube.

Por otro lado, Anandya Dipo también representó a Azizah Salsha para responder preguntas del equipo de medios sobre Repson de su esposo, Pratama Arhan siguiendo con el contenido creado por estas cuentas. Anandya reveló que su familia estaba furiosa con las acciones del fabricante de contenido. Porque el contenido del contenido hecho por los informados ha difamado a su familia.

«Sí, seguramente, si vas a la familia, todo está furioso. Ya lo he transmitido a toda la familia aquí, ¿verdad?