La respuesta de Ashanty con respecto a la ausencia de la familia Halilintar Gen en el cumpleaños de Aurel, aludió a esto

En julio pasado, Aurel Hermansyah Celebrando su 27 cumpleaños en Bali. Celebrada al aire libre, la fiesta de cumpleaños de Aurel era consciente de su familia. Pero desafortunadamente Aurel está en las leyes, Geni Faruk y su esposo, Anofial Asmid, estaban ausentes.

La ausencia de los dos padres de Atta Halilintar cosechó muchos signos de interrogación entre los usuarios de las redes sociales. Porque en cada celebración de eventos realizada por Aurel, ambos nunca asistieron. Mira la historia completa aquí.

La curiosidad de los internautas estuvo representada por Irfan Hakim. En el programa que trajo con Raffi Ahmad, Irfan Hakim había preguntado sobre la ausencia de la familia Gen halilintar En el evento Aurel Hermansyah.

«Ayer acabo de probar el cumpleaños de Aurel en Bali, ¿eh? ¿Quién está allí», dijo Irfan Hakim desde YouTube?

«El invitado que no vino fue solo Raffi», dijo Anang Hermansyah

«¿Pero hay internautas que buscan a la aurel de los cañones?», Dijo Irfan Hakim.

«¿Quién? Gemmi (Krisdayanti)?», Respondió Ceniza.

«¿Es esa su madre Halilintar?», Dijo Irfan Hakim.

Con respecto a la ausencia de su suena en el aniversario de su hija, Ashanty claramente dijo que no tenía la capacidad de responder esa pregunta. Dijo que solo Aurel podía responder la pregunta.

«Oh Umi, Abi no puede hacerlo. Esta es la primera en atraerme, la respuesta no es mi dominio. Ese es el reino de Aurel y su familia, así que no sé la respuesta», dijo.

Ashanty también respondió a la comunicación entre ella en las leyes según lo solicitado Irfan Hakim. Llamada a la esposa de Anang Hermansyah, a menudo se comunica con los suyos. La última vez que los dos planearon reunirse.

«Finalmente comunicamos que queremos reunirnos», dijo.

Relacionado con la suposición en el público sobre los padres de Atta Halilintar que están más inclinados a Tariq y su esposa. Ashanty desestimó la acusación.

«Es una buena idea. Puede haber muchas cosas que están en la situación.