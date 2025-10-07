La respuesta de Aisyahrani se llama foto Nyomot sin permiso para vender: ¿Chef Devina Siomay Seller?

VIVA – Aisyahrani Responde a las acusaciones de tomar fotos de pertenencia Chef Devina Hermawan sin permiso para vender. Esto se reveló ya que la chef Devina Hermawan recibió muchos mensajes entrantes en su cuenta de redes sociales con respecto a la foto de Siomay del pollo utilizada sin permiso de la hermana de Syahrini, Aisyahrani.

Leer también: Chef Devina Hermawan a Helmy Yahya, Indonesia Creative Awards 2025 presenta muchas figuras inspiradoras



De hecho, Aisyahrani en su cuenta de venta de alimentos en uno de los comercios electrónico fijó su propio logotipo de la marca en la imagen Siomay de la chef Devina Hermawan. Como si reconociera que la imagen es su producto original que vende.

Los internautas dieron una advertencia a Aisyahrani con respecto a los derechos de autor. No unos pocos que sugirieron que Aisyahrani pidió permiso primero a la chef Devina Hermawan antes de usar la foto de Siomay para vender.

Leer también: Delicioso plato para la familia: colaboración de cedea y chef Devina Hermawan presente pescado C nugget de pollo



Desafortunadamente, el comentario de Aisyahrani no fue divertido. Parecía no saber quién la chef Devina Hermawan para llamarlo vendedor de albóndigas.

«¿Chef Devina es chef? Siomay Seller también? ¿Entonces por qué?» Aisyahrani dijo en su transmisión en vivo, citando un video de tiktok @kucingpintarid, martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: La aclaración de Aisyahrani sobre la presencia de Syahrini en Cannes: sin boletos para comprar



Aisyahrani también parecía confundido porque muchos internautas comentaron sobre las albóndigas en la transmisión en vivo. Luego le preguntó al equipo en el lugar sobre el problema cuestionado por los internautas.

Aisyahrani parecía no saber de dónde provenía la foto de la venta porque había otros equipos que se encargaron de ella, en lugar de sí mismo.

«El chef Devina vende a Siomay y la foto es tomada por el equipo de Pawon, ¿quieres decir?» dijo Aisyahrani.

Anteriormente, en cargas en Instagram, la chef Devina Hermawan enfatizó que no estaba afiliado a la cuenta de ventas de Aisyahrani. La chef Devina Hermawan también se sorprendió porque las fotos de su cocina subida a YouTube fueron tomadas por Aisyahrani sin permiso.

«De repente, hay muchos DM, solo respondiéndola es nuestra foto, pero no conocemos a la persona en cuestión. Nunca dé permiso, y no hay cooperación nada. Los productos vendidos no están afiliados a nosotros», explicó la chef Devina Hermawan.

No pocos internautas que luego se sintieron molestos con la actitud de Aisyahrani que no fue cuidadosa antes de comercializar sus productos de ventas. Además, se descubrió que tomaba fotos de otras personas sin permiso.