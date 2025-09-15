La respuesta cruda de Caleb Williams a los Bears que lo contiene para Bagent

Bears de Chicago jugador de ataque Caleb Williams tiene poca experiencia preciosa viendo los juegos de su equipo desde la banca, aunque eso es lo que sucedió a fines de una semana 2, derrota al reventón para el Leones de Detroit.

Detroit humilló a Chicago en Ford Field el 14 de septiembre por un puntaje de 52-21. Entrenador en jefe de los Bears Ben Johnson Luego humilló a Williams sacándolo del juego con poco menos de ocho minutos para jugar a favor de Backup QB Tyson Bagentquien dirigió los dos últimos unidades ofensivas de Chicago el domingo por la tarde.

«Apesta que tus chicos estén en el campo, y no lo estás», Dijo Williams. «Y eso es frustrante porque pones [in] Tanto tiempo, energía y esfuerzo, y esos tipos todavía están luchando y estás al margen. Pero fue la decisión del entrenador, y tienes que pasar de ella ”.

Williams expresó el tipo de actitud que la franquicia querría de un mariscal de campo que luchó y sentó la última mitad del cuarto trimestre del juego más reciente, pero que sin duda también volverá en un papel inicial para el enfrentamiento de la Semana 3 del equipo contra el Dallas Cowboys en Soldier Field.

«En esa situación, estoy pensando en cómo puedo ayudar a este equipo, esta ofensiva?» Williams continuó. «Ya sea que sea yo diciendo algo en el campo o a quien sea … o cualquiera que sea el caso, solo para poner el impulso, ponnos en marcha y hacer que este equipo se ponga en marcha».

Osos como Tyson Bagent, pero no lo suficiente como para suplantar a Caleb Williams como QB1

Williams, la selección general número 1 en el 2024 NFL Draft, ni siquiera se acerca al punto de perder su trabajo inicial.

También es justo especular que la decisión de Johnson de sentarse a Williams se trataba más de proteger su salud en un juego que ya se decidió.

Dicho esto, Williams señaló que gran parte del resto de la ofensiva del primer equipo permaneció en el juego en el tramo de la derrota en Detroit. Además, los Bears definitivamente tienen una gran opinión de Bagent después de encenderlo a una extensión de dos años $ 10 millones Eso lo mantiene bajo contrato hasta 2027.

Bagent se unió al equipo como agente libre no reclutado en mayo de 2023 bajo el cuerpo técnico anterior.

Los errores descuidados de Caleb Williams, fáciles de perder a Bears a principios de temporada

Williams completó 19 de 30 intentos de pase en la tarde para 207 yardas, dos TD y uno int. También corrió el fútbol cinco veces para 27 yardas y tomó cuatro capturas, lo que anotó una pérdida total de 29 yardas.

Tanto Johnson como Williams criticaron la elección del mariscal de campo de hacer el lanzamiento mal aconsejado en una segunda y 32 jugada desde el territorio interior de los Bears a la mitad del segundo cuarto con Chicago siguiendo solo un touchdown.

«Tiene que tirarlo Johnson dijo.

«Terminó implementándose, probablemente necesito tirarlo allí mismo. Intenté hacer una jugada», dijo Williams. «Pero pensé [Olamide Zaccheaus] iba a subir y terminó rompiéndose, y era solo una falta de comunicación en el campo ”.

Williams habló más tarde sobre no tratar de hacer jugadas de superhéroes, aunque ese fue precisamente el problema en la intercepción, que se produjo un lanzamiento fuera de balance tan bien superado a Zaccheaus y demostró ser una elección fácil para la seguridad de los leones Kerby Joseph.

Los dos mayores problemas de Williams en dos juegos han estado perdiendo lanzamientos fáciles en grandes momentos e intentando hacer algo de la nada, lo que lleva a errores. Esa seguramente serán áreas de enfoque para Chicago esta semana, ya que el equipo ingresa a lo más cercano que hay para un juego de la Semana 3 que debe ganar contra Dallas el próximo domingo.