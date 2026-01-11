La respuesta casual de Hasto al deseo de Kaesang de hacer de Java Central una ‘jaula de elefantes’: aún falta mucho tiempo para las elecciones

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) respondió casualmente a la declaración del presidente general del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep quien quiere hacer java central (Java Central) como recinto para elefantes. El elefante es el nuevo logo de PSI.

Mientras tanto, se sabe que Java Central está estrechamente asociada con el PDIP, conocido como pluma de toro. Esto se debe a que Java Central es el mayor banco de votos del PDIP en cada elección.

Al respecto, el Secretario General del PDIP Hasto Kristiyanto solo responde casualmente. Dijo que las elecciones todavía estaban muy lejos.

«Las elecciones aún están muy lejos. El pueblo decidirá, el pueblo decidirá, tendrá soberanía», dijo Hasto a los periodistas, citado el domingo 11 de enero de 2026.

Hasto explicó que el enfoque actual del PDIP es lograr mejoras dentro del partido y brindar la máxima asistencia para la gestión posterior al desastre en Sumatra.

«PDI Perjuangan, a través de la conmemoración de su 53 aniversario, hace autocrítica, la mejora internamente, agudiza sus facciones ideológicas, y entonces sí, es como manejar desastres», dijo.

«PDI Perjuangan se está moviendo de manera óptima, por el bien de la humanidad, sin considerar los aspectos de quién eligen», continuó Hasto.

Anteriormente se informó que el presidente general del PSI, Kaesang Pangarep, tenía como objetivo que Java Central (Jateng) se convirtiera en un recinto para elefantes en las elecciones de 2029. Así lo transmitió Kaesang en la Reunión de Coordinación Regional de la ISP en Java Central.

Kaesang dijo que el PSI logró ganar 12 escaños en Java Central en las elecciones de 2024. Los detalles son cinco escaños en el DPRD de la ciudad de Solo, cinco escaños en el DPRD de la ciudad de Semarang, dos escaños en el DPRD de Java Central. Aun así, Kaesang admitió que no estaba satisfecho.

También espera que en las elecciones de 2029 el PSI pueda pasar a los rangos legislativo y ejecutivo. Kaesang luego pidió a todos los cuadros de la ISP que trabajaran duro para lograr este objetivo.

«Podemos esperar hasta 2029, las próximas elecciones en Java Central son Kandang Gajah. Wes se siente como una jaula de sing liyane. El lugar del elefante ahora está aquí. PSI está aquí para la gente de Java Central», dijo Kaesang.