La respuesta a los hace se responde

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General RI abre voces para responder a la refutación de Pt Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, quien argumentó que no estaba involucrado en el presunto caso corrupción donación crédito.

El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que la declaración de Iwan era su derecho como sospechoso. Sin embargo, el AGO aún se aferrará a la evidencia que ha sido embolsada por el investigador.

«Ese es el derecho. El sospechoso también tiene el derecho. Por favor. Qué tipo de coartada es», dijo Anang a los periodistas el lunes 18 de agosto de 2025.

La cabeza del indonesio Kapuskum, Anang Supriatna (segunda izquierda).

Según Anang, los investigadores no solo basan este caso en una declaración. Todos serán probados a través de hechos legales que se revelarán en el juicio.

«Más tarde habrá hechos legales. Más adelante en el futuro se revelará en el juicio», dijo.

Anteriormente informó, con las manos esponjadas y con un chaleco de prisionero rosa, el director presidente de PT Sri Rejeki Isman TBK (SRITEX), Iwan Kurniawan Lukminto, finalmente abrió la votación después de ser nombrado el 12º sospechoso en el supuesto caso de corrupción del crédito bancario a Sritex.

«No estoy involucrado», dijo el miércoles 13 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, el jefe de Pt Sri Rejeki Isman TBK o Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), finalmente fue nombrado la Oficina del Fiscal General (AGO) para ser sospechoso en un caso de supuesta corrupción del crédito bancario al Grupo Sritex.

La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador se embolsó dos pruebas suficientes. Esto fue revelado por el Director de Investigación del Fiscal General de Jóvenes Delitos Especiales (Jampidsus) Nurcahyo Jungkung Madyo.

«El equipo de investigación de Jampidsus nuevamente estableció 1 sospechoso, con la identidad de IKL como ex director adjunto de PT SRITEX 2012-2023», dijo Nurcahyo en la oficina del Fiscal General, el miércoles 13 de agosto de 2025.