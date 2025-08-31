La residencia oficial de Emil Dardak y Arumi Bachsin fue quemada, los bienes desaparecieron en la misa

Surabaya, vivo – Acción demostración No solo sucedió en Jabodetabek sino también en Surabaya. La ciudad metropolitana fue nuevamente sacudida por una manifestación que terminó en el caos el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025. La concentración de las masas alrededor del Edificio Estatal Grahadi se convirtió en una acción anarquista cuando la multitud no estaba controlada y desahogaba la ira al dañar las instalaciones estatales.

Uno de los objetivos es la residencia oficial del vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak Alias Emil Dardakque se encuentra en el lado oeste del edificio Grahadi.

Citado de Instagram @nyinyir_update_official, La vivienda se convirtió en víctimas de berrinches en masa después de piedras, petardos, a objetos inflamables. El fuego se extendió rápidamente, amplió y finalmente envolvió el edificio histórico.

Las bocanadas de humo negro parecían ser altos, mientras que las llamas estaban cada vez más fuera de control a pesar de que el aparato combinado de TNI-Polri había tratado de disipar a las masas. Las autoridades también parecían tratar de proteger otros edificios gubernamentales para no ser atacados. Pero hasta tarde en la noche, la atmósfera del área de Grahadi sigue siendo tensa.

No ha habido una declaración oficial del gobierno provincial de Java Oriental sobre la existencia de Emil Dardak o su esposa, actriz Arumi Bachsin. El público todavía está esperando certeza con respecto a la condición de la familia del vicegobernador después de que su residencia oficial fue envuelta en fuego.

La ola de ira de las personas también ocurrió en la capital, dirigida a las casas de varios funcionarios estatales. Según los informes, la residencia de Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, ministro de Finanzas Sri Mulyani a Nafa Urbach, saqueada por los residentes. Varios objetos de valor que van desde televisión, seguros, hasta muebles domésticos desaparecieron traídos por las masas.

Esta acción de saqueo y ardor también estaba en el centro de atención. Los observadores evalúan la acción masiva es la culminación de la acumulación de la insatisfacción de las personas con el desempeño de los representantes del pueblo y la élite del gobierno.

«Este fenómeno no puede verse como un incidente ordinario. Este es un espejo que la desconfianza pública ha alcanzado un punto muy peligroso», dijo un observador político en Yakarta.

Esta ola generalizada de ira desencadena preocupaciones sobre el surgimiento de la escalada del conflicto social. Ahora se requiere que las fuerzas de seguridad controlen la situación para que acciones similares no se extiendan a otras regiones. Mientras tanto, el público está esperando la actitud firme del gobierno al responder a la señal de peligro de la voz de las personas que se derramaron en el camino destructivamente.