La residencia del trabajador ikn se quemó, no hubo bajas

Penajam Paser Utara, Viva – Desastre fuego que sucedió en la torre residencial 14 Empleado Construcción (HPK) Capital City Nusantara (Iknet) En el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency, la provincia de Kalimantan este se extinguió con éxito y no hubo muertes.

«El incendio estalló alrededor de las 17:30 Wita», dijo el portavoz de la autoridad de la Autoridad IKN y el personal especial del Jefe de Comunicación Pública de la Autoridad IKN Troy Pantouw al explicar el incidente del incendio IKN HPK en Sepaku, Penajam Paser Utara, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

«Varias habitaciones en los segundos, tres y cuatro pisos en la torre de 14 HPK se incendiaron», agregó.

El apagón tuvo lugar rápidamente con el apoyo de siete camiones de bomberos y ocho tanques de suministro de agua, por lo que se bajaron un total de 15 unidades a la ubicación. Las llamas que quemaron el HPK IKN pudieron extinguirse por completo alrededor de las 19:00 Wita.

En la actualidad, las autoridades están investigando para determinar la causa exacta del fuego que golpeó la torre IKN de 14 HPK.

«Y ciertamente no hay bajas, los trabajadores se han registrado en su totalidad y están en proceso de reubicación a otras torres residenciales», explicó.

Los resultados de la recopilación de datos muestran que todos los trabajadores en el HPK afectados por el incendio están en una condición segura y evacuados a otras torres residenciales.

La autoridad IKN expresó su gratitud a todos los oficiales y bomberos que se movieron rápidamente, de modo que el incendio fue controlado con éxito. (Hormiga)