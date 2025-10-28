La resaca de aplausos es difícil de tratar

Jacarta – Exjefe de la Oficina Presidencial (PCO) Hasan Nasbi Regresó al centro de atención pública luego de que su cuenta personal de Instagram se inundara de duros comentarios de los internautas. El ataque se produjo después de que mencionara su estilo de comunicación. Ministro de Finanzas Antiguo Con demasiada frecuencia se considera que Yudhi Sadewa es abiertamente sarcástico con otros funcionarios.

En su carga, Hasan compartió una captura de pantalla del DM que llegó a su Instagram personal. Varios internautas parecieron pedirle a Hasan que dejara de comentar sobre el estilo de comunicación y el desempeño del Ministro de Finanzas Purbaya.

Respondiendo a esto, Hasan escribió subtítulo tiene un tono satírico agudo sobre la actitud de los funcionarios públicos que buscan demasiado el escenario en lugar de apegarse a la verdad objetiva.

«Los funcionarios públicos deben basarse en la verdad objetiva. Una verdad que puede ser refutada, pero a través de argumentos. Será un gran desastre si se confía en la versión de la verdad aplaudida. Además, los aplausos provienen de personas que quieren ver al gobierno débil y lleno de conmoción», escribió Hasan, citado el martes 28 de octubre de 2025.

«Todavía es posible encontrar un antídoto contra la embriaguez para poder despertar rápidamente. Pero es difícil encontrar una cura para la borrachera que aplaude. Se está volviendo cada vez más incurable», continuó.

Además, Hasan también se refirió al fenómeno de los funcionarios que pierden su forma de pensar debido a la pseudopopularidad.

«Algunos razonamientos que oscilan entre la fantasía y la realidad. Declaraciones divorciadas y separadas de la lógica. Como el sonido del canto que tiene una naturaleza diferente a la música que lo acompaña», concluyó.

Anteriormente, a través de su canal personal de YouTube el domingo 26 de octubre de 2025, Hasan criticó el estilo de comunicación de Purbaya, que consideraba que con demasiada frecuencia reprendía abiertamente a otros funcionarios. Según él, estos patrones de comunicación pueden dar la impresión de que el gobierno no es sólido.

«Si hablamos en el contexto del gobierno, los miembros del gabinete no pueden intercambiar continuamente puñaladas en público. Porque eso debilitaría al gobierno», dijo Hasan.

También cree que las diferencias de opinión entre los funcionarios deben resolverse a puerta cerrada para que no sean explotadas por partidos que quieren ver divisiones dentro del gobierno.

«Si quieren debatir entre ellos, enfadarse, presumir, hacerlo en una sala cerrada. Si es en una sala abierta, en realidad entretendremos a personas a las que no les gusta el gobierno», dijo.