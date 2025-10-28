La represión contra las organizaciones de masas en Riau se ajusta a la ley, la legalidad está siendo revisada por el Ministerio de Justicia

Jacarta – Director General de Política y Gobierno General (Polpum) Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Bahtiar enfatizó que las medidas de aplicación de la ley por Policía Área Riau contra el jefe Organizaciones de masas La ONG juvenil Tri Karya (Petir), JS, ha llevado a cabo esto de manera mensurable y de acuerdo con los corredores legales aplicables.

Consideró que la actuación de la policía es un buen ejemplo para otras regiones en la defensa de la supremacía de la ley sin desconocer principios democracia.

«El proceso de manejo del caso ya está en marcha y de acuerdo con los corredores legales. Todos los ciudadanos tienen la misma posición ante la ley y el gobierno», dijo Bahtiar cuando se reunió con periodistas después de asistir a la agenda de Forkopimda en el Green Zury Hotel, Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, el martes 28 de octubre de 2025.

Bahtiar reveló que su partido también había asignado al Director de Organizaciones de Masas para monitorear directamente la dinámica del caso en Riau. Destacó que la libertad de asociación y reunión está garantizada por ley, pero esta libertad aún tiene límites.

Además, dijo, el derecho a la libertad de conducta y de reunión tiene límites. Los límites son la ley, los valores religiosos y la cultura. La tarea de la policía es hacer cumplir la ley dentro de los pasillos aplicables.

«Por lo tanto, tenemos que gestionar bien este país. La democracia está permitida, la expresión está permitida, pero hay límites, concretamente la ley. Hay una diferencia entre democracia y crimen», subrayó.

En cuanto al estatus legal de la organización, Bahtiar dijo que, según la información del Jefe de Policía Regional de Riau, el proceso de revisión de la legalidad de la entidad legal de la organización de masas en cuestión está actualmente en curso en el Ministerio de Justicia.

«Si una organización de masas es una persona jurídica, la base es la Ley de Fundaciones y Asociaciones que utiliza el principio de contrarius actus, es decir que la institución que da el aval también tiene la facultad de revocarlo. Entonces, esto ya está en marcha en el Ministerio de Derecho», explicó.

En la misma ocasión, Bahtiar también apreció la sinergia de Forkopimda Riau, que consideró exitosa en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad y el orden social, así como en el inicio de diversas medidas estratégicas para preservar el medio ambiente.

«Lo que Forkopimda Riau ha hecho es muy bueno, especialmente el inspector general jefe de la policía regional de Riau, Herimen, que ha ido más allá del deber policial al participar en la protección del medio ambiente y desarrollar la colaboración intersectorial. Esto puede ser un ejemplo para otras regiones», dijo Bahtiar.