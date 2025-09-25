La reparación de la puerta de peaje hace que el atasco de tráfico, Pramono: Jasa Marga es responsable

JacartaVIVA – El gobernador de Dki Jackarta, Pramono Anung Wibowo, abrió su voz sobre la congestión que golpeó el área alrededor del edificio DPR/MPR, Central Yakarta, el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025. Dijo que la causa de la congestión ocurrió debido a la reparación de la puerta de la puerta puerta de peaje Trébol 1 y 2.

También lamentó el incidente congestionado El total que se quejó por los ciudadanos de Yakarta.

Congestión en el área de purga

«Así que ayer hubo una mejora en la puerta Semanggi 1 y Semanggi 2. De hecho, yo también lamenté que haya sucedido. Debido al manejo largo, causó congestión en todas partes», dijo Pramono a periodistas en Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

También le pidió a Jasa Marga que fuera responsable de reparar la puerta de peaje que empeoró la congestión del tráfico.

«Y para esto, le preguntaremos específicamente a Jasa Marga quién es responsable de ello, para que esto no suceda nuevamente», dijo Pramono.

«Porque para Yakarta, la congestión es ahora que realmente monitorearé directamente. Entonces, sé que ayer lo más importante se debe a la reparación de las puertas de peaje Semanggi 1 y 2, debido al fuego de ayer», agregó.

Para información, el camino Subroto de gatotSouth Yakarta, todavía está amenazado con atascos de tráfico severos como el miércoles 24 de septiembre de 2025, la noche debido al cierre de la Puerta de peaje Semanggi 1 (GT).

Por esta razón, la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya también bajó la Fuerza de Tarea de Kamseltibcarlantas para desentrañar la congestión en el punto vulnerable. El cierre de GT Semanggi 1 tuvo lugar del 24 de septiembre al 10 de octubre de 2025 para el proyecto de reparación. Durante ese período, el vehículo fue desviado a GT Semanggi 2 y GT Kuningan 2.

«A partir de las 15:00 WIB hoy, el equipo comenzará a hacer acuerdos de ingeniería de tráfico e carreteras alrededor de Gatot Subroto», dijo el jefe de la sección operativa del Ditlantas Metro Jaya, Comisionado de Policía Robby Hefados, jueves 25 de septiembre de 2025.

Robby dijo que la transferencia de vehículos era la opción principal para que la densidad no se acumulara en GT Semanggi 1. Además, los oficiales también darían dirección al conductor para usar rutas alternativas.

Ilustración de congestión de Yakarta. Foto : Entre fotos/Galih Pradipta

Con el despliegue de la Fuerza de Tarea y la Ingeniería de Tráfico, la policía espera que la movilidad en Gatot Subroto permanezca controlada hasta que el proyecto se complete el 10 de octubre.

«Instamos al público, especialmente a los automovilistas, durante un tiempo utilizando carreteras de peaje alternativas como Wiyoto Wiyono Toll Road, Depok-Antasari Toll Road y Jorr Toll Road para no quedar atrapado en el tráfico», dijo.