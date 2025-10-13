La reorganización de Maple Leafs coloca al preciado novato en la línea superior

El arce de Toronto hojas podría estar encaminado a una gran reestructuración tras la lesión sufrida por Steven Lorentz el sábado por la noche.

Durante las hojas de arcealas rojas En el Little Caesars Arena, Lorentz recibió un golpe del defensa de Detroit, Ben Chiarot. Lorentz abandonó el partido al final del primer tiempo y no regresó. Posteriormente, el club confirmó que Lorentz había sufrido una lesión en la parte superior del cuerpo. Está catalogado como día a día.

Mientras tanto, la lesión ha tenido un efecto dominó en la alineación de los Maple Leafs. El domingo, las líneas de práctica del club reflejan una importante reestructuración que podría conseguir al preciado novato Easton Cowan en la línea superior con el capitán Auston Matthews y Matthew Knies.

Aquí hay un vistazo a las líneas de los Maple Leafs en la práctica del domingo:

#hojas en la práctica: Knies-Matthews-CowanMaccelli-Tavares-NylanderRobertson-Domi-McMannJoshua-Roy-Jarnkrok McCab-Tanvrivilly-Carlobenoit-Ekman-Larsson PrimeauStolarz separado del grupo principal – Terry Koshan 🇺🇦 (@koshtorontosun) 12 de octubre de 2025

Los movimientos sugieren que los Leafs están listos para llevar a Cowan directamente al centro de atención. Si bien el joven de 20 años jugó con Scott Laughton y Steven Lorentz en la pretemporada, ambos veteranos están lesionados.

Entonces, no parece haber ningún otro lugar lógico para Cowan que no sea la línea superior con Matthews y Knies.

Los fanáticos deberían sorprenderse al ver a Cowan salir lentamente por la puerta al principio. Pero este movimiento podría ser muy esperado y promete impulsar el grupo de los seis primeros anotadores de los Maple Leafs.

La línea azul de Maple Leafs no ve cambios

La línea azul de los Toronto Maple Leafs lucía igual el domingo. Morgan Rielly patinó con Brandon Carlo, Jake McCabe y Chris Tanev permanecieron juntos, y Simon Benoit continuó asociándose con Oliver Ekman-Larsson.

Es un poco sorprendente ver a Ekman-Larsson todavía en la alineación, dado el juego atroz que él y Benoit tuvieron el sábado por la noche. Pero, de nuevo, es posible que los Maple Leafs no estén dispuestos a alejarse de su pareja inferior todavía.

Los fanáticos aún tienen que ver a otros jugadores de los Leafs como Henry Thrun entrar en acción en el juego de la temporada regular. Quizás entren en la pelea si las lesiones ocurren. Por ahora, parece que Craig Berube se apega a su línea azul tal como está.

Primeau será titular en la portería de Toronto

Otro cambio interesante podría estar en el pliegue. El guardameta titular de los Maple Leafs, Anthony Stolarz, no practicó con el grupo principal el domingo. Esa situación normalmente significa que no podrá largar el lunes.

De hecho, los Leafs juegan partidos consecutivos los lunes y martes. Entonces, considerando que Stolarz jugó el sábado, Cayden Primeau probablemente podría obtener el visto bueno el lunes contra los Red Wings.

Mientras tanto, lo más probable es que Stolarz regrese al área el martes contra los Nashville Predators en el Scotiabank Arena.

Los Leafs juegan cuatro partidos esta semana, los New York Rangers jugarán el jueves y el Seattle Kraken el sábado por la noche. Toronto cierra su estancia en casa el próximo martes ante los New Jersey Devils. Los Leafs luego se dirigirán a Buffalo para un partido de ida y vuelta con los Sabres.

Finalmente, Toronto jugará otro set consecutivo contra Calgary Flames y Columbus Blue Jackets para cerrar el mes de octubre. Como tal, Primeau podría ver bastante acción en los próximos días, dada la apretada agenda de Toronto.