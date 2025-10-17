La renuncia al perfeccionismo







Después de rallar el pecorino, más que suficiente para dos porciones, esperé a que se enfriara el agua con almidón que había sacado de la pasta hirviendo. Luego, cuando vi al chef italiano, sigo tiktok Al hacerlo, fui agregando poco a poco, usando un tenedor, el queso de oveja rallado hasta que quedó cremoso. Precisamente entonces, mi pareja regresó con nuestro pequeño. Debería haber seguido las instrucciones del chef: escurrir y añadir la pasta a un bol con el queso pecorino. En lugar de eso, nervioso por los lloriqueos impacientes de nuestro hambriento bebé de seis meses, así como por mis propios niveles de hambre, terminé agregando un poco de agua con almidón a la sartén que había usado para asar los granos de pimienta para realzar su fragancia cuando estaban en polvo. No tomé en cuenta el calor residual de la superficie de la sartén, combinado con la temperatura del agua con almidón que agregué junto con la pasta escurrida. Agregué la crema de pecorino a la pasta y no al revés. La salsa se volvió espesa y el queso adquirió la consistencia de mozzarella. Una vez más, logré arruinar el cacio e pepe.

Me sentí devastada. Se necesita tiempo para rallar pecorino, un queso más duro que el parmesano. Qué desperdicio, pensé, mientras me obligaban a comerme este plato empapado, que también le serví a mi pareja, porque ya era demasiado tarde para cocinar algo más. Había sido derrotado una vez más por las presiones combinadas del trabajo en casa y paternidad. No pude ocultar el sentimiento de vergüenza cuando le pedí disculpas a mi pareja por este error. Fue, como siempre, extremadamente amable. «Todavía lo estamos comiendo», dijo. «No con entusiasmo», dije, deseando poder usar la máquina del tiempo imaginaria que a veces uso cuando nuestro niño pequeño desea haber hecho algo de forma independiente que, por error, podríamos haber hecho por él. Insatisfecho con mi comida, freí un huevo junto con tocino y calenté las judías de cascabel que había preparado el día anterior, estofadas en salsa de limón y ajo. Luego comí una ensalada con aguacate, tomates dátiles anaranjados, piñones y hojas de ensalada crujientes con un aderezo italiano clásico de aceite de oliva, balsámico, pimienta y sal.

Últimamente me sentí abrumado por el fracaso, hasta que me di cuenta de que lo que había perdido era la perspectiva. No estaba fallando; Simplemente me estaba fijando expectativas poco realistas, tanto en el trabajo como en el hogar. Si fuera otra persona me habría sentado y dado un sermón sobre la imposibilidad de hacerlo todo. Me habría dicho a mí mismo que comer alimentos nutritivos era más importante que cocinar comidas perfectas, o que estaba bien dejar algunos platos sucios en el fregadero de la cocina durante una o dos horas para poder aprovechar al máximo el sol y dar un paseo oportuno al aire libre. Tuve que explicarle a mi jefe que el reciente aumento en la carga de trabajo combinada de nuestro equipo me había dejado con la sensación de que estaba fallando hasta que finalmente me di cuenta de que esperaba hacer demasiado en un solo día. Mis objetivos no eran realistas. Estaba funcionando como si tuviera un sistema de apoyo sólido y no tuviera que administrar también un hogar. Cuando me llamó para discutir su estrategia para asignar trabajo en el futuro, le dije que tendría que hacer las paces con ser más lento con todo y tomarme mi tiempo. «Me doy cuenta de que no soy una máquina», le dije. Se rió porque, como editores, frecuentemente bromeamos sobre un futuro no muy lejano en el que la IA se hará cargo de nuestros trabajos. Por el momento, tenemos la seguridad de saber que el nivel de cuidado, atención y diligencia que asignamos a nuestro trabajo no lo puede ofrecer AI. Me encanta que se haya preocupado lo suficiente como para hablar con todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo para asegurarse de que ninguno de nosotros se sintiera agotado.

Hace tres días encontré un tutorial para hacer una linterna con papel de hornear y hojas de otoño. Parecía bastante fácil de replicar con mi hijo de tres años y medio. Es la temporada de fabricación de faroles en el norte de Europa, porque a mediados de noviembre se celebra la fiesta de San Martín. En este día, como ya es de noche a las 5 de la tarde, los niños hacen procesiones con faroles. Aunque haría uno en el jardín de infantes, me encantó la idea de que hiciéramos uno juntos. Tomamos un balde y fuimos al patio de la iglesia a recoger una serie de hojas, que luego pegamos a una hoja de papel encerado. No tenía el papel de cartulina necesario para hacer los bordes, así que improvisé con cinta adhesiva. Usó crayones para colorearlo un poco y logré hacer una linterna al azar. No podía apartar la vista de sus defectos, pero me recordé que ese no era el punto. Cuando nos llevamos la linterna a casa, la pusimos alrededor de la vela gruesa que nos regaló la iglesia en una misa que celebraba aniversarios de boda importantes (solemnizamos nuestro matrimonio en la iglesia hace exactamente cinco años). Apagamos todas las luces y observamos cómo las hojas secas se animaban con el brillo de la luz. «Qué hermoso», dijo Josef. Por el calor de esta llama, me hice la promesa de renunciar a la inútil búsqueda del perfeccionismo y aceptar verdaderamente el fracaso con el reconfortante conocimiento de que no afectaba mi sentido de autoestima. Después de todo, es nuestro defectos eso nos hace tan

preciosamente humano.

