VIVA – El nombre de Marshella se llenó de repente en el centro de atención después de las noticias del divorcio Pratama Arhan y Azizah Salsha. Se sabe que Marshella es una ex novia de Pratama Arhan, con quien salió antes de finalmente casarse con Azizah Salsha el 23 de agosto de 2023.

El último video subido en la cuenta de Tiktok Marshella el martes pasado fue invadido de inmediato con miles de comentarios de los usuarios de las redes sociales. En el video, se ve que el saludo de Shella se ve haciendo un video de baile de 15 segundos. Fue visto usando una camiseta negra con cabello suelto.

Shella también se ve hermosa con un lápiz labial rosado y su cabello corto. También fue visto usando un collar y una serie de anillos en su dedo índice y dedo medio.

«West-East», escribió Marshella en el título de su carga.

El video cargado inmediatamente obtuvo cientos de miles de me gusta y más de 6 mil comentarios de los usuarios de las redes sociales de Tiktok. En este comentario, los ciudadanos aludieron al karma. Este karma está asociado con los internautas con la historia de su amor en el pasado con Pratama Arhan, donde el futbolista dejó a Marshella, que apoyó fielmente su carrera desde la escuela y se casó con la hija de un miembro del Parlamento Indonesio Andre Rosiade.

«Arhan se divorció, Asnawi Gapernah fue llamado por el equipo nacional, por correo en prisión, comiendo Shell», dijeron los internautas que recordaron a Asnawi para enviarle por correo que había arrinconado a Marshella.

«La religión diferente no significa que no haya karma», dijo otro.

«Las células abren el seminario, enseñan la calma de conocimiento», dijo otro internautas.

«Mail que dijo que Joker en prisión, Asnawi, no se llamaba el equipo nacional, Arhan se divorció. Dios es tan justo, para que pueda ver personas que están enfermas, no juegan en efectivo», dijeron los internautas.

«No te olvides de reírte mientras te bocas en Cokocip Shelll», dijo otro intervalo.

«¿Tiene razón sobre la victoria o no?

«El chico: Lo siento, solía lastimarte, charleo así para que mi vida esté tranquila, espero que estés feliz.

«Cuando se casó, me sentí enfermo, porque estaba acompañando a acompañarlo de cero durante años. Finalmente», dijo los internautas.

Ser conocido Marsella Aprilia Y se sabe que Pratama Arhan estaba enamorado desde que estaba en la escuela secundaria. A menudo se ven a ambos apoyándose, especialmente cuando Arhan comenzó su carrera futbolística.

Desafortunadamente, el amor de ambos debe encallar en el medio del camino. Poco después de romperse, Pratama Arhan y Azizah Salsha se casaron en agosto de 2023 en la Embajada de Indonesia en Tokio, Japón.