





El diputado del Partido Comunista de la India (marxista) John Brittas el domingo dio la bienvenida a la reunión bilateral entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping en la Cumbre SCO, diciendo que el Relación indo-china debe llevarse «a otro nivel».

«Agradecemos la decisión del gobierno indio y el primer ministro Modi de participar en discusiones a nivel de cumbre en China. La relación indochina debe llevarse a otro nivel», dijo Britas a ANI.

Agregó que se espera que la mejor relación entre las dos grandes naciones fomente la seguridad regional y garantice la cooperación económica. «India y China tienen grandes aspiraciones, y la colaboración entre estas dos naciones es crucial en el contexto de las políticas que están siendo impulsadas por los Estados Unidos, que son sectarias y contra los intereses de la India», dijo.

Según el Ministerio de Asuntos Externos (MEA), ambos líderes reconocieron el papel de las economías de India y de China en la estabilización del comercio global. También acordaron mejorar los lazos de «personas a personas» a través de vuelos directos, facilitación de visas y la reanudación del Kailash Manasarovar Yatra.

«The two leaders noted the need to strengthen people-to-people ties through direct flights and visa facilitation, building on the resumption of the Kailash Manasarovar Yatra and tourist visa. On economic and trade relations, they recognised the role of their two economies in stabilising world trade. They underlined the need to proceed from a political and strategic direction to expand bilateral trade and investment ties and reduce trade deficit,» the MEA said in una declaración.

Ambos líderes acogieron con beneplácito el impulso positivo y el progreso constante en las relaciones bilaterales desde su última reunión en Kazán en octubre de 2024. Reafirmaron que los dos países eran socios de desarrollo, no rivales, y que sus diferencias no deberían aumentar en disputas.

Además, el primer ministro Modi invitó a Xi Jinping al Brics Cumbre que India será la anfitriona en 2026, dijo el MEA.

El presidente Xi agradeció al primer ministro Modi por la invitación y ofreció el apoyo de China a la presidencia BRICS de la India. India se está preparando para hacerse cargo del liderazgo de BRICS de Brasil, el actual presidente.

El primer ministro Modi también señaló que India y China buscan autonomía estratégica, y sus relaciones no deben verse a través de una lente de tercer país. Los dos líderes consideraron necesario expandir el terreno común en problemas y desafíos bilaterales, regionales y globales, como el terrorismo y el comercio justo, en plataformas multilaterales.

El primer ministro Modi también tuvo una reunión con Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China. El primer ministro Modi compartió su visión de las relaciones bilaterales con Cai y buscó su apoyo para realizar la visión de los dos líderes, el Algo dicho.

Cai reiteró el deseo del lado chino de expandir los intercambios bilaterales y mejorar aún más las relaciones en línea con el consenso alcanzado entre los dos líderes.





