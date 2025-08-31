La relación entre Modi y Trump ‘empeoró’ de la paz Nobel Nobel

Yakarta, Viva – Relaciones del primer ministro India Narendra Modi y presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump Según se informa, deteriorando. La causa principal es el rechazo de Modi para recomendar a Trump como candidato a los destinatarios de los regalos Paz Nobel.

El informe fue entregado por el New York Times Daily, el sábado 30 de agosto citando fuentes que entienden el problema.

El 17 de junio, mientras hablaba por teléfono con Modi, Trump expresó su orgullo porque se consideraba exitoso entre India y Pakistán. Trump también dijo que Pakistán planeaba nominarlo para la paz Nobel.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, según fuentes que conocen la conversación, Modi evaluó que Trump no jugó un papel en el logro de un alto el fuego. Trump ignoró el comentario, pero la diferencia a la vista y el rechazo de Modi de apoyar su nominación se consideró que desempeñaba un papel importante en la determinación de la relación entre los dos líderes.

La semana pasada, el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informó que Trump trató de contactar a Modi cuatro veces en las últimas semanas. Sin embargo, Modi se negó a responder a la llamada.

En febrero, Trump declaró que merecía la paz Nobel. Un mes antes, el presidente de Timor, Leste José Ramos-Horta, mencionó la posibilidad de nominar a Trump si se demostró que su negocio trajo una resolución pacífica a los conflictos en Ucrania y Gaza.

El presidente Bielorrusia Alexander Lukashenko también expresó su apoyo, aunque consideró que el premio ahora había perdido su relevancia.

A principios de julio, el líder de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu le dijo a Trump que había enviado una carta oficial al Comité Nobel para apoyar la nominación del líder estadounidense.

En el mismo mes, el ministro de Asuntos Exteriores, Ruanda Olivier Nduhungirehe, declaró que Trump merece obtener la paz Nobel, como cualquiera que ayudó a resolver el conflicto entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

Anteriormente, en junio, el gobierno paquistaní anunció la nominación de Trump para Nobel Peace 2026 para lo que se llamaba «intervención diplomática firme y un liderazgo importante» durante la última escalada entre Pakistán e India. (Hormiga)