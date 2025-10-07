La relación de Garmin y Strava se fractura nuevamente

Jacarta – Garmin Legalmente demandado. La persona que demanda es Stravaque tiene una asociación de larga data con el seguimiento de la ruta de Garmin en la fitness. Extraño ¿no?

Citando el sitio TechradarMartes, 7 de octubre de 2025, Strava acusó a Garmin de violar los derechos de patente por dos características populares de rastreo de rutas deportivas, a saber, segmentos de mapa Y mapas de calor.

Strava también afirma que Garmin violó el ‘Acuerdo de Cooperación Maestro’ al desarrollar la característica mapas de calor independientemente.

El contenido de la demanda solicite al tribunal que decida permanentemente que Garmin dejará de vender cualquier producto que tenga la característica mapas de calorY eso significa que cubre la mayoría de los productos de hardware de Garmin, así como el programa de seguimiento de Garmin Connect.

Se podría decir que el movimiento de Strava a Sue Garmin es una sorpresa para la industria de la tecnología del fitness porque se sabe que las dos compañías dominan el campo de la tecnología de fitness y han colaborado durante la última década e incluso llevaron a cabo muchas integraciones multiplataforma.

DC Rainmaker, el primero en descubrir esta demanda, tiene una cronología completa de las presentaciones de patentes de ambas compañías y muestra que el argumento de Strava no se mantendrá en la corte.

Lo extraño de esta demanda es que, según Strava, la infracción de patentes ha estado sucediendo durante mucho tiempo, pero la compañía solo está tomando acciones legales.

La situación se vuelve extraña cuando Director de productos Strava Matt Salazar apareció en la comunidad de Reddit y comentó sobre esta demanda.

«Tomamos acciones legales porque Garmin adoptó nuevas directrices de desarrolladores para los socios API» que requieren que el logotipo de Garmin esté presente en cada publicación, pantalla, gráfica, imagen, tarjeta de compartir, etc. «, explicó.

Salazar también sintió que era innecesario y lo enmarcó como un movimiento para proteger los datos del usuario, pero el argumento sonaba más como una pequeña queja de que Garmin adjuntó su marca a los datos recopilados por sus productos.

Aun así, se espera que esta demanda no cause ninguna interrupción para los consumidores que están acostumbrados a usar servicios de Garmin y Strava.