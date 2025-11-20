La ‘Reina del Algodón’ de Suzannah Mirghani arroja luz sobre la cultura sudanesa

como el Festival de Cine de Doha abre su edición inaugural con un sólido foco en el cine y la música sudaneses, el programa llega en un momento en el que las películas del país, al igual que su gente, luchan por mantenerse visibles. En un año marcado por la guerra en curso y los desplazamientos masivos, la exhibición del DFF parece a la vez celebratoria y, silenciosamente, política. En ningún otro lugar esto es más palpable que en “Cotton Queen”, el primer largometraje del cineasta sudanés. Suzannah MirghaniProyección en la Competencia Internacional de Largometrajes del festival.

“Cotton Queen” ya ha comenzado a atraer la atención de la crítica, ganando el Alejandro de Oro al mejor largometraje en el Aeropuerto Internacional de Tesalónica. Festival de Cine a principios de este mes, un hito tanto para la película como para la creciente visibilidad del cine sudanés.

El público sudanés en el extranjero ha encontrado la película en festivales desde Venecia, donde se estrenó mundialmente en la Semana de la Crítica, hasta Chicago, llegando a menudo en grupos pequeños pero apasionados. “La primera reacción siempre es: ‘Estamos viendo a Sudán en la pantalla’”, observa Mirghani. «Especialmente entre los sudaneses más jóvenes, sienten alivio al ver rostros, paisajes y dinámicas familiares».

Para Mirghani, que vive en Qatar y desarrolló el proyecto con el apoyo de larga data del Doha Film Institute, el Festival de Cine de Doha representa un caso poco común de un evento importante que posiciona el trabajo sudanés no como una barra lateral sino como una característica central de la programación. “Es significativo que el festival en sí haya elegido destacar la cultura sudanesa”, reflexiona. «En muchas partes del mundo, las comunidades sudanesas se sienten ignoradas. Aquí hay una sensación de ser visto».

“Cotton Queen” comenzó como un guión que oscilaba entre el corto y el largometraje, lo que llevó a Mirghani a realizar primero el corto de 2020 “Al-Sit” como prueba de concepto con el apoyo de DFI. La película se convirtió en un éxito, ganó el premio Canal+/Cine+ en Clermont-Ferrand y sentó las bases de su primer largometraje.

Lo que ancló ambos proyectos fue una obsesión improbable: el algodón sudanés. Mirghani ha pasado casi una década investigando su historia y simbolismo. «El algodón es fundamental para Sudán en todos los aspectos», subraya. El cultivo está entrelazado con los rituales domésticos de Sudán, la herencia comunitaria y el doloroso pasado colonial del país. Las mujeres de la generación de su abuela hilaban algodón crudo, un trabajo que les permitía ganar dinero, ahorrar y mantener una agencia económica tranquila. “Incluso cuando otras personas en la casa no tenían ingresos, la abuela siempre tenía efectivo porque vendía su hilo”, explica Mirghani. «Hay historia ahí, pero también empoderamiento de las mujeres».

En el centro del artículo se encuentra un descubrimiento sorprendente que Mirghani descubrió durante su investigación: que las semillas de algodón genéticamente modificadas, introducidas por primera vez en Sudán en 2012, habían superado la mayor parte de la cosecha de algodón del país en 2020. «Fue un verdadero shock para mí comprender que este premio de la historia sudanesa, que es la fibra natural de algodón sudanés, ya no existe», recuerda.

“Cotton Queen” construye una ficción en torno a esa realidad, siguiendo a la adolescente Nafisa (Mihad Murtada), quien se convierte en el punto focal de una lucha de poder por las semillas genéticamente modificadas que determinarán el destino de su aldea. Mirghani entrelaza una historia sobre la mayoría de edad con una crítica ecológica y económica sin permitir que la película se convierta en una conferencia. “La película no es una lección, aunque contiene lecciones”, argumenta. “Se comprende lo que está en juego a través de Nafisa, de su abuela y de la comunidad”.

La película también se inspira en los históricos concursos Cotton Queen de la década de 1930, concursos de belleza para trabajadores de fábricas en el norte de Inglaterra que también se celebraban, con mucha menos documentación, en Sudán. «Era un concurso para que la chica más bonita que trabajara en las fábricas pusiera una cara bonita en una industria terrible», explica Mirghani. «Quería recuperar esa competencia y darle la vuelta».

Inicialmente, Mirghani había planeado rodar íntegramente en Sudán con un elenco y un equipo mayoritariamente sudaneses. Pero después de que estalló la guerra en abril de 2023, esos planes colapsaron. Muchos colaboradores huyeron a Egipto y la producción siguió. “En Sudán, hubo un impulso genuino para una industria cinematográfica”, observa, citando la reciente recepción internacional de “Goodbye Julia” y “You Will Die at Twenty”. «La guerra lo trastornó todo: vidas, medios de subsistencia, obras culturales».

La reubicación se convirtió en una cuestión de solidaridad tanto como de logística. “Los seguimos”, señala Mirghani. «Egipto no era su hogar, pero era el lugar donde estaban». El entorno natural a lo largo del Nilo proporcionaba continuidad con campos de algodón y riberas de ríos casi indistinguibles de Sudán, pero el terreno emocional era radicalmente diferente. Algunos miembros del elenco habían llegado sólo unas semanas antes, todavía procesando lo que habían presenciado en el camino fuera de Sudán. Muchos de los actores eran jóvenes, no profesionales y desplazados.

Sin embargo, el cine se convirtió en una fuente de estabilidad. «Querían que la película los uniera», observa. «Sudán es profundamente comunitario y eso lo descubrieron en el set». La aldea sudanesa que la producción construyó en Egipto parecía tan habitada que salir de noche resultaba desorientador. “Salíamos y recordábamos: ‘Dios mío, ya no estamos en Sudán’”, recuerda.

Construida como una coproducción multinacional, la película fue dirigida por los productores Caroline Daube.

y Didar Domehri con Strange Bird, Maneki Films y Philistine Films, cuya coordinación resultó esencial a medida que cambiaron las circunstancias del proyecto. La amplia red de coproducción también incluía a ZDF/Das Kleine Fernsehspiel, ARTE, Film Clinic, MAD Solutions, JIPPIE Film y Red Sea Fund.

La atención del DFF en Sudán se extiende más allá del cine hasta su programa musical Sounds of Sudan, una conexión que resuena con Mirghani, quien trata la música como una voz narrativa. “Cotton Queen” comienza con niñas cantando aghani albanat, “canciones de niñas” interpretadas en espacios exclusivos para mujeres. «La letra es muy atrevida», señala. «Es donde las niñas hablan libremente en un contexto que de otro modo podría resultar bastante restrictivo». La partitura, compuesta por el músico tunecino-francés Amine Bouhafa, entrelaza instrumentación sudanesa como el oud y el tamboril, mientras que la cantante sudanesa Alsarah, residente en Brooklyn, aparece a través de una interpretación moderna de una canción tradicional. «Los sudaneses son muy líricos», añade Mirghani. Incluso ella misma escribió los poemas de Nafisa, acreditándolos en la película como su propia forma artística.

El cine sudanés sigue siendo poco común, una ausencia que Mirghani siente profundamente. “Puede que sólo haya 10 películas de ficción sudanesas realizadas por cineastas sudaneses”, estima. «Necesitamos cantidad, calidad y perspectivas diferentes». Esa escasez hace que la atención del DFF sea especialmente significativa. Muchos de los actores y equipos sudaneses de la película, todavía dispersos por todo Egipto, serán llevados a Doha para la proyección. “Veremos la película juntos, en pantalla, por primera vez”, reflexiona Mirghani. «Eso es un regalo».

En cuanto a lo que viene a continuación, las esperanzas de Mirghani siguen basadas en la conexión. «En este momento no tenemos un país. En este momento, el país está destruido. Así que estar conectado a través de esta película sería mi mayor éxito», reflexiona. Con las ventas internacionales ya a cargo de Totem Films, imagina que la película viajará lo más ampliamente posible, especialmente a las comunidades sudanesas en la diáspora y en contextos de refugiados. Una plataforma global podría ayudar a ampliar su alcance, pero para ella, el verdadero propósito sigue siendo el mismo: crear un punto de conexión para las audiencias sudanesas en cualquier parte del mundo.