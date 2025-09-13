La regla límite máxima para la tasa de interés de Pindar para proteger a los consumidores de préstamos ilegales

Yakarta, Viva – Asociación de financiación de FinTech de Indonesia con Indonesia (AFPI) Junto con 97 plataformas de préstamos en línea (píndaro) Rechazar firmemente la acusación de un acuerdo para determinar el límite máximo de los beneficios económicos (tasas de interés).

Esto se transmitió después de la respuesta reportada celebrada por la Comisión de Supervisión de Competencia de Negocios (Kppu) el 11 de septiembre en Yakarta.

«La acusación no es apropiada porque la configuración del límite máximo de las tasas de interés por AFPI está destinada a la protección del consumidor de la práctica préstamo depredador hecho por préstamos en línea (nuez) Ilegal «, dijo Entjik S. Djafar, presidente de AFPI.

Según él, la configuración del límite máximo también es una dirección de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk) En el momento.

Por lo tanto, no hay absolutamente ningún elemento de acuerdo en él. Además, Entjik también enfatizó que las pautas de comportamiento de AFPI consideradas por el investigador de KPPU como prueba de la existencia de arreglos de precios en realidad se organizaron en lugar de limitar la competencia.

Su objetivo es proteger a los consumidores de las prácticas de facturación intimidativa y las altas tasas de interés por préstamos ilegales que abundan antes de la regulación.

«La tasa de interés máxima del 0.8 por ciento en 2018, que se redujo al 0.4 por ciento en 2021, que está regulada en las directrices de comportamiento de AFPI es la tasa de interés máxima (precio de techo), no una tasa de interés fija (precio fijo) «, Dijo.

También afirmó que cada plataforma Pindar tenía independencia para establecer tasas de interés para no exceder el límite máximo.

Entjik agregó que en la práctica, cada plataforma aplica diferentes tasas de interés de acuerdo con sus respectivos sectores y riesgos comerciales.

Por lo tanto, la competencia en la industria se mantiene para crear un equilibrio entre la protección del consumidor y la sostenibilidad industrial.

En la respuesta entregada ante el panel de jueces, todas las plataformas declararon que rechazaron las acusaciones presentadas por el investigador de KPPU.

«Toda la plataforma siente que nunca hay un acuerdo para determinar los precios, y mucho menos llevar a cabo prácticas de carteles. Las plataformas y las asociaciones solo siguen la dirección del regulador. ¿Hay actores comerciales que no se atreñen a dirigir la dirección del regulador?