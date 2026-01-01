La regla de combinar el ayuno de Rajab Sunnah con Ramadan Qadha

VIVA – Al entrar en el mes de Rajab 1447 Hégira, los musulmanes en Indonesia se enfrentan nuevamente a una pregunta que surge a menudo cada año: ¿cuál es el estatus de ayuno Sunnah de Rajab para aquellos que todavía tienen deudas ayuno de ramadán.

Lea también: ¿Cuándo es la última fecha límite para cambiar las deudas para el ayuno de Ramadán de 2025?



Rajab, como uno de los meses recomendados para aumentar el ayuno, a menudo se superpone con la obligación de qadha. Ramadán. Entonces, ¿deben separarse los dos o pueden combinarse en una sola intención?

El Instituto Falakiyah para la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (LF PBNU) ha determinado que el comienzo del mes de Rajab 1447 H caerá el lunes 22 de enero de 2025. En el séptimo mes del calendario Hijri, se anima a los musulmanes a aumentar sus prácticas, incluyendo ayuno sunnah.

Lea también: A 98 días del Ramadán, ¿ha pagado su deuda de ayuno? Aquí está el procedimiento



Sin embargo, para aquellos que todavía tienen deudas por el ayuno del Ramadán, surgen preguntas sobre las prioridades de adoración. En respuesta a esto, Ustadz Mubassyarum Bih explicó que combinar ayuno qadha El Ramadán con ayuno de la sunnah de Rajab está legalmente permitido.

En su declaración citada de la página AHORA en líneaUstadz Mubassyarum afirmó que el ayuno es válido cuando se pretende que sea una qadha de Ramadán. Porque Ramadán qadha incluye el ayuno obligatorio que requiere la determinación del tipo de ayuno en la intención.

Lea también: ¿Aún tiene deudas en ayunas del año anterior y olvidó el monto? Ustaz Adi Hidayaat revela cómo reemplazarlo



En cuanto a la pronunciación de la intención utilizada, es la intención del qadha de Ramadán, según las disposiciones del ayuno obligatorio.

Nawaitu shauma ghadin ‘an qadha’I fardhi syahri Ramadhana lillaahi ta’aalaa.

Es decir, «tengo la intención de romper el ayuno del mes de Ramadán mañana por la causa de Allah swt».

Mientras tanto, Ayuno de Rajab Como sunnah, el ayuno no requiere ta’yin ni una determinación especial en la intención. Es suficiente tener la intención de ayunar por la causa de Allah, sin tener que mencionar explícitamente el ayuno sunnah de Rajab.

Ustadz Mubassyarum agregó citando la opinión del Jeque al-Barizi, quien afirmó que alguien que ayune la qadha del Ramadán en los días en que se recomienda el ayuno aún obtendrá la recompensa de la sunnah de ese día.

Esta explicación se refiere a varios libros clásicos de fiqh, entre ellos Fathul Mu’in y el hasyiyah I’anatuth Talibin.

En estos libros se explica que el ayuno realizado en los momentos principales contiene automáticamente la prioridad de ese tiempo, aunque la intención expresada sólo incluya un tipo de ayuno.