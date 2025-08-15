La regeneración de reclamos PDIP todavía existe a pesar de que Hasto se convirtió en el tercer secreto

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mencionado Regeneración aunque todavía en la fiesta interna Hasto Kristiyanto designado de nuevo para convertirse en Secretario General (Secretario general) PDIP para el tercer período.

Leer también: Esta es la razón por la que Megawati regresó para mostrar a Hasto como Secretario General de PDIP



Deddy cuando se reunió antes de asistir a la sesión anual del MPR y una sesión conjunta del DPR y DPD 2025 en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, dijo el viernes que la posición del Secretario General necesitaba una figura madura como Hasto.

«Con respecto a la regeneración, consulte al jefe regional, miembros legislativos del Partido Democrático de la lucha indonesia porque para administrar el partido en una situación tan difícil no solo para el gobierno, sino también en el contexto de la aplicación de la ley, la supremacía civil, creo que necesita madurez», dijo.

Leer también: El KPK le pide a los peregrinos 2024 que sean testigos del caso de corrupción de la cuota del hajj





Ketum Pdip, Megawati Soekarnoputri inaugurado Hasto Kristiyanto se convierte en secretario general

Según él, la regeneración de los partidos políticos es una autoridad interna, no otros partidos fuera del PDIP.

Leer también: KPK investiga la supuesta corrupción de la minería en Lombok



«Si quieres ser joven, toda la gerencia, solo haz tu propio partido. Tenemos un sistema de regeneración que se extiende, tanto de miembros de DPRD, regentes, alcaldes, gobernadores, incluso ayer el presidente. Creo que», dijo.

Por otro lado, también dijo que el reapunción de Hasto como Secretario General de PDIP mostró la fuerza del partido con el toro blanco.

«El asunto del Secretario General muestra que PDIP no puede ser presionado, criminalizado, lo que sea un mensaje fuerte de la Sra. Mega (Presidenta de PDIP, Megawati Soekarnoputri). Estamos listos para luchar contra el poder opresivo», dijo.

Hasto Kristiyanto fue designado nuevamente como Secretario General de PDIP para el período 2025-2030 después de que el partido celebró un Congreso a principios de agosto de 2025.

Hasto fue nuevamente nombrado a través de la reunión PDIP DPP que se celebró el jueves 14 de agosto. Después de ser nombrado oficialmente, Hasto fue nombrado inmediatamente en la reunión plenaria.

Después del sexto Congreso PDIP en Bali, Megawati ha establecido la composición de la gestión del Consejo de Liderazgo Central o PDIP DPP. Sin embargo, en ese momento Megawati todavía era simultáneamente como secretario general de PDIP.

Se sabe que Hasto ha sido detenido por ser atrapado en el caso Rasuah.

El panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta declaró que Hasto no se demostró que realizó una investigación, pero se demostró que estaba involucrado en dar sobornos relacionados con el reemplazo entre tiempos (PAW) de Harun Masiku.

Por lo tanto, Hasto fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión y una multa de RP250 millones en tres meses de prisión.

Sin embargo, Hasto es uno de los convictos que recibió amnistía del presidente Prabowo Subianto para que fuera liberado de todo castigo. (Hormiga)