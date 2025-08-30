La refutación de personal sobre la noticia de Gibran Main Padel cuando Yakarta estaba rodeada de una manifestación

Yakarta, Viva – personal especial del vicepresidente Gibran rakabuming rakaTina Talisa, protestando por las noticias Wapres jugar caído/Tenis durante una manifestación tuvo lugar en Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Meutya Hafid descarga la razón del sensor de contenido de demostración en las redes sociales: juego infiltrado



Tina explicó que el vicepresidente era el cargo en el Palacio Vicepresidencial, Yakarta, durante una manifestación, o después de una visita de trabajo a North Sumatra el jueves (28/8), para asistir a la Iglesia Mamre Mamre de Mamre Karo.



La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

Leer también: El pueblo del hajj indonesio en Arabia Saudita está como operar 2028



«El vicepresidente fue un cargo durante la manifestación. Acababa de regresar de una visita de trabajo en North Sumatra el jueves (8/28)», dijo Tina en su declaración en Yakarta el sábado.

Además, dijo que la noticia también había sido negada por el gerente de campo de Padel llamado Citizens en cargas en las redes sociales.

Leer también: Pramono: las acciones anarquistas aportan impactos en el desarrollo indonesio



«Por lo tanto, pido al público que filtre antes de compartir (compartir) la información que circula. Además, la información que es provocativa en la situación como hoy», dijo.

Mientras tanto, el gerente de Padel mencionado por Tina, a saber, Anwa Racquet Club, ha negado las noticias a través de su cuenta oficial de Instagram, @anwaracquetclub.

«En relación con la circulación de la información de que el vicepresidente de la República de Indonesia ha venido a jugar tenis/Padel en el Club Anwa Raquet, por la presente enfatizamos que la información no es cierta. Hasta ahora, nunca ha habido una visita oficial del vicepresidente en nuestras instalaciones», la declaración oficial del club de carreras de Anwa. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=kkrempa81-C