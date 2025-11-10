La reducción del impuesto sobre vehículos en DKI Yakarta es válida, consulte los términos y el método

Yakarta, VIVA – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta ha implementado oficialmente un programa de reducción de impuestos sobre vehículos a partir de hoy, 10 de noviembre de 2025. Esta política se proporciona a través de la Agencia de Ingresos Regionales de DKI Yakarta (Bapenda) como una forma de incentivo para los propietarios de vehículos de motor en la capital.

Este programa se refiere al Decreto del Jefe de la Bapenda Provincial de DKI Yakarta Número e-0104 de 2025 sobre la exención de sanciones administrativas ocupacionales para el impuesto sobre vehículos de motor (PKB) y la tasa de transferencia de título de vehículos de motor (BBNKB).

Gracias a esta decisión, los residentes de Yakarta pueden disfrutar de una exención total de las multas por retraso en el pago del impuesto sobre vehículos.

Bapenda enfatizó que esta exención de sanciones se aplica automáticamente sin necesidad de presentar una solicitud. El sistema tributario regional ha estado preparado para eliminar sanciones administrativas directas cuando los contribuyentes realizan pagos de impuestos principales.

Este programa de incentivos tiene una validez de más de un mes, concretamente del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Así, el público tiene bastante tiempo para aprovechar la oportunidad de eliminar esta multa.

La jefa de DKI Jakarta Bapenda, Lusiana Herawati, explicó que esta política es un paso concreto del Gobierno Provincial para ayudar a aliviar la carga de los residentes. Aparte de eso, este programa también es un esfuerzo para fomentar la conciencia pública y el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre vehículos.

«A través de esta exención de sanciones administrativas, esperamos que la gente esté más motivada para pagar sus obligaciones tributarias a tiempo», dijo, citado por VIVA Otomotif del comunicado oficial de DKI Bapenda, el martes 11 de noviembre de 2025.

Añadió que aumentar el cumplimiento fiscal tendrá un impacto positivo en el desarrollo y los servicios públicos en Yakarta.

Además de ofrecer desgravaciones fiscales, DKI Jakarta Bapenda también sigue mejorando la calidad del servicio. Ahora, los residentes pueden pagar el impuesto sobre vehículos a través de varios canales de fácil acceso.

Los pagos se pueden realizar en la Oficina Principal de Samsat, Samsat Outlets, Mobile Samsat o en línea a través de la aplicación National Digital Samsat (SIGNAL). Con esta comodidad se espera que la gente ya no retrase sus obligaciones tributarias.

Bapenda DKI Jakarta también ofrece servicios de consulta e información fiscal local para el público a través del servicio de centro de llamadas al 1500-177 o mediante WhatsApp Business al 0812-6000-6177.