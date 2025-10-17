La red KRL liberó humo para que los pasajeros entraran en pánico, aquí está la explicación de KAI Commuter

Jacarta – Ha circulado un vídeo que muestra a los pasajeros entrando en pánico al verlo. lo antes posible de una serie de trenes en la estación Tanjung Barat, en el sur de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

En el vídeo, los pasajeros salen corriendo del vagón para salvarse. Al instante, la atmósfera en la estación Tanjung Barat se volvió tensa.

Varios agentes de seguridad de la estación intentaron calmar a los aterrorizados pasajeros. Otros pasajeros captaron el incidente con sus teléfonos móviles.

Mientras tanto, al confirmarse, el Gerente de Relaciones Públicas kai El viajero Leza Arlan dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 07.36 am de la mañana.

Leza explicó que el humo salía del octavo tren por detrás. Al llegar a la estación de Tanjung Barat, los agentes realizaron inmediatamente controles.

«El tren que echaba humo estaba en el octavo tren desde atrás», dijo cuando lo contactaron.

Leza dijo que después de comprobar línea de cercanías con el número 1207, continuó su viaje hasta la estación Pasar Minggu para ser revisado nuevamente.

«Seguimos dando prioridad a la seguridad de todos los usuarios. Por lo tanto, estamos llevando a cabo más controles en el circuito de la estación Pasar Minggu», dijo.

Sin embargo, a las 07.47 WIB, la línea de cercanías partió nuevamente hacia la estación de Yakarta.

En tanto, por el impacto de la Línea de Cercanías N° 1207, el trayecto experimentó un retraso de 12 minutos. Actualmente, el viajero está siendo llevado al Manggarai Dipo para realizar más controles.

«A continuación, llevaremos a cabo controles más detallados en Manggarai Dipo», dijo.

