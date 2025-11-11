La red Gusdurian se niega a darle a Suharto el título de héroe nacional: ¡Esto es una traición a la democracia!

Jacarta – Director de Red gusdurianoAlissa Wahid destacó que su partido rechazó el regalo título héroe nacional para el segundo presidente de la República de Indonesia Suharto.

Alissa consideró que darle este título era una forma traición hacia la democracia y la reforma.

«Rechazamos enérgicamente dar a Suharto el título de héroe y lo consideramos una traición a la democracia y a las reformas», afirmó Alissa en su declaración, citada el martes 11 de noviembre de 2025.

Durante su mandato en el poder, dijo que Suharto había llevado a cabo diversas acciones que violaban valores heroicos. Por ello, lamentó la decisión del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto quien dio el título de héroe a Suharto.

«Lamento que el presidente Prabowo Subianto y los funcionarios del gobierno hayan concedido el título no por razones sabias, sino más bien por relaciones familiares y políticas», dijo.

Luego, Alissa cuestionó si era cuestionable otorgar el título de héroe nacional a Suharto, quien gobernó autoritariamente como Presidente de la República de Indonesia durante 32 años.

Aunque se considera que Suharto tuvo un historial en la lucha por la independencia, llevando a cabo el desarrollo y la autosuficiencia alimentaria y convirtiéndose en un líder que estabilizó la situación política y económica, la memoria colectiva del pueblo indonesio muestra lo contrario.

«Exhortamos al gobierno a ser selectivo a la hora de conceder el título de héroe en el futuro. Este título sólo se concede a figuras apropiadas y dignas, es decir, a aquellos que mantienen firmemente los valores morales, que se sacrifican por el bien del pueblo, y no al revés, sacrificando al pueblo en nombre del poder», dijo.

«Enfatizamos que no es la posición y el poder lo que determina si alguien puede ser llamado héroe, sino el carácter ético y moral, especialmente en relación con acciones que promueven el beneficio de la sociedad y mantienen la dignidad humana», concluyó Alissa.

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto entregó el título de Héroe Nacional al segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, que fue recibido por su hija mayor, Siti Hardijanti Rukmana o Tutut Soeharto como heredera, en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes.



El presidente Prabowo Subianto entregó el título de Héroe Nacional a Suharto

Según una transmisión en vivo en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, el lunes, en la procesión de entrega del título de héroe, Tutut estuvo acompañado por su hermano menor, Bambang Trihatmodjo.

Este premio se basa en el Decreto del Presidente de la República de Indonesia (Keppres) Número 116/TK/Año 2025 relativo a la concesión del título de Héroe Nacional. Suharto recibió el título de héroe en el campo de la Lucha Armada y la Política, por sus servicios y papel destacado desde la independencia.