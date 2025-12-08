La red de Indosat se acelerará como loca

Jacarta – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) colabora con Qualcomm para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la red.

A través de la implementación de Qualcomm Suite de automatización Dragonwing RANIndosat utiliza capacidades de inteligencia artificial (IA) de Qualcomm Technologies para optimizar las operaciones de la red, reducir los costos operativos y brindar un servicio superior a los clientes.

«La implementación de Dragonwing RAN Automation Suite es un hito importante en el viaje de transformación de la red de Indosat. Este es sólo el primer paso», dijo Director y director de tecnología Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung en Yakarta, domingo 7 de diciembre de 2025.

Según él, esta función de automatización basada en IA se ha desarrollado e integrado para llevar el rendimiento de la red a niveles óptimos, en línea con los esfuerzos de Indosat para mejorar las experiencias digitales de los clientes.

«Esta colaboración allana el camino para más oportunidades y nuevas innovaciones», afirmó Desmond. En su implementación, este proyecto también involucra a PT Lintas Teknologi Indonesia como socio de integración de la red.

Con una sólida experiencia y conocimientos en transformación digital, Lintas Teknologi Indonesia desempeña un papel importante para garantizar la implementación exitosa de esta solución de automatización de redes.

En la misma ocasión, el vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Ofir Zemer, dijo que la solución estaba respaldada por las últimas capacidades de IA/ML (aprendizaje automático) que lograron reducir los costos operativos y al mismo tiempo simplificar la gestión de redes muy complejas.

«Qualcomm Technologies respalda la implementación de Dragonwing RAN Automation Suite en toda la red de Indosat. Este paso está en línea con los objetivos de transformación digital de Indosat con la presencia de soluciones potentes y flexibles basadas en IA para la optimización y gestión de la red», explicó.