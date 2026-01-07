La recuperación de los incendios de Los Ángeles se ve interrumpida por la desinformación, dice Jacob Soboroff

Jacob Soboroff Nunca olvidará la sensación que tuvo cuando salió corriendo de la oficina de NBC News en Los Ángeles la tarde del 7 de enero de 2025, cuando comenzó a correr la voz de un incendio devastador en el área donde creció en Pacific Palisades.

El veterano corresponsal y autor se ofreció como voluntario para ir a la caótica escena debido a su conexión personal y familiaridad con el área. En 48 horas, la casa de su infancia y la mayor parte de lo que recordaba de su juventud en las décadas de 1980 y 1990 habían quedado reducidos a cenizas y escombros.

Soboroff convirtió sus informes del momento en la base de un libro que narra los extraordinarios acontecimientos del 7 y 8 de enero, que dejaron más de 6.800 casas y edificios en el área de Palisades y Malibú. Otras 9.400 casas y estructuras fueron destruidas a 35 millas al este, en Altadena. “Firestorm” fue publicado el 6 de enero por Mariner Books, una editorial de HarperCollins.

Aquí, Soboroff analiza sus informes sobre los eventos aún controvertidos que se desarrollaron durante el pico del infierno y lo que presagia para el futuro de los desastres provocados por el clima.

El título de su libro es “Tormenta de fuego: Los grandes incendios de Los Ángeles y la nueva era de desastres en Estados Unidos”. Quiero empezar hablando de la segunda mitad de eso, de ese título. Al informar sobre esto, ¿qué aprendió sobre la nueva era de desastres en Estados Unidos?

Terminé cubriendo la carbonización, la destrucción, la incineración de la casa de mi infancia y de mi ciudad natal, y viéndolo suceder en tiempo real con mis propios ojos. Y en ese momento no podía comprender exactamente lo que estaba presenciando. Lo que he aprendido al escribir este libro y al pasar la mayor parte de 2025 sumergiéndome profundamente en la experiencia que tuve, reflexionando sobre ella y relatándola, es que, en cierta medida, fue el fuego del futuro. Por eso, cuando digo la nueva era del desastre en Estados Unidos, para mí también es sinónimo del hecho de que experimenté lo que un alto funcionario de carrera de gestión de emergencias que ha abarcado administraciones demócratas y republicanas me dijo que era algo que no sólo era una mirada a mi pasado, a mi infancia, sino también al futuro de mis propios hijos.

Así pues, lo que es la nueva era del desastre y lo que es el fuego del futuro es una conflagración, perdón por el término, de varias cosas. No existe una causa inmediata para los desastres naturales como el que experimentamos en Los Ángeles, el incendio forestal más costoso en la historia de Estados Unidos. Obviamente fue la emergencia climática global, pero también es la degradación de nuestra infraestructura. También son cambios en la forma en que vivimos. Regresé y escuché mucho audio y vi videos de mis reportajes, y escuché baterías de autos eléctricos explotando a nuestro alrededor. Y creo que quizás lo más importante es que es la desinformación y la desinformación, el momento político cargado que estamos viviendo lo que hace que la recuperación de eventos como este sea aún más difícil y más dolorosa, en lugar de lo contrario, que es lo que creo que todos esperamos.

Al hacer todos estos reportajes de investigación con fuentes increíbles, ¿encontró cosas que le ayudaron a comprender dónde se está desmoronando esa infraestructura?

En el libro en particular se ve cómo la relación entre Gavin Newsom, el gobernador de California, y Donald Trump, el presidente electo en ese momento, se desmorona por completo. [President] Mucha gente podría olvidar que Joe Biden estaba en realidad aquí en el sur de California cuando estallaron los incendios. Iba al Valle de Coachella y al Monumento Nacional Chuckwalla para dedicar el último monumento nacional de su presidencia. Gavin Newsom, como verá, estaba literalmente conduciendo hacia allí, preparándose para encontrarse con Joe Biden. Y su relación, curiosamente, fue fundamental para que la declaración de desastre mayor se declarara casi de inmediato, porque los dos estaban juntos en persona y el presidente de los Estados Unidos estaba aquí, pero Donald Trump casi inexplicablemente se inyectó desde el momento en que comenzaron los incendios y comenzó a sembrar las semillas de desinformación y desinformación sobre quién era el culpable, sobre si una persona podía ser la culpable de algo como esto. Y, por supuesto, culpó a “Newscum”. Y [Los Angeles] La alcaldesa Karen Bass, pero también señaló el suministro de agua, diciendo que había alguna fuente mágica y mística de agua del noroeste del Pacífico que podría, entre comillas, fluir hacia abajo con un grifo que se abriría, y habría detenido los incendios o evitado que ocurrieran en primer lugar. No estoy absolviendo en absoluto a los líderes políticos locales. Gavin Newsom me prometió cuando lo entrevisté para ‘Meet the Press’ un Plan Marshall 2.0 para Los Ángeles, no lo he visto materializado. Karen Bass, por supuesto, estuvo en Ghana en esa delegación presidencial. [when the fires began]y hay muchas preguntas sobre qué se podría haber hecho de manera diferente desde el punto de vista operativo, ya sea desplegar bomberos en diferentes lugares de Palisades o derribar esas grandes torres de celosía de acero en Altadena que estaban inactivas pero fueron la fuente del incendio de Eaton. Francamente, todo eso está maduro durante décadas de periodismo de investigación que está sucediendo por parte de nuestros colegas en los medios locales de Los Ángeles.

Pero lo que este libro le mostrará es que en tiempo real, minuto a minuto, cómo fue estar allí y cómo fue sentir a Elon Musk en Zuma Beach, hablando con los bomberos, presionándolos en una transmisión en vivo, y a Gavin Newsom observando y teniendo que responder en tiempo real, cómo fue para los residentes experimentar esta confusión sobre la información, de dónde venía, cuál era su fuente e incluso cómo averiguar cuándo y cómo evacuar. Creo que todo eso combinado sembró las semillas de la farsa que todos experimentamos juntos, colectivamente, y el trauma del que todavía estamos tratando de recuperarnos, que es parte de la razón por la que quería hacer esto. Nunca he tenido que procesar una historia que he cubierto personalmente de la forma en que tuve que cubrir esta. Y entonces, para mí, es tan catártico como espero que lo sea para las personas que lo lean en Los Ángeles y en todo el mundo y quieran aprender sobre este evento y lo que realmente significó para la gente, en mi opinión, la ciudad más grande del mundo.

Inmediatamente después de los incendios, se discutió que tal vez debería haber más accesibilidad y rutas de salida en el núcleo central de Palisades que estaba tan devastado. ¿Fue difícil informar ese tipo de cosas sobre tu ciudad natal?

No puedo esperar a que la gente lea las escenas del libro en las que el apoyo aéreo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles tuvo que darse cuenta de que tenían que permanecer en tierra. Esto no es algo que nadie que esté en esa línea de trabajo se tome a la ligera. Y entonces, la decisión de dejar en tierra esos helicópteros realmente muestra la gravedad de las condiciones en ese momento, y luego en lo que se refiere a los materiales de construcción y el hecho de que todos, de alguna manera, nos ponemos en peligro. Eso no es nuevo. En la década de 1960, cuando, después del incendio de Bel-Air, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles produjo un documental llamado “Design for Disaster”, que literalmente hablaba de cómo la forma en que vivimos en Los Ángeles está preparada para convertirnos a todos en víctimas de incendios forestales masivos como los que ocurrieron en los años 60 y volvieron a ocurrir a principios de enero de 2025, por lo que ahora creo que es más agudo y más obvio que nunca para todos. La pregunta es: cuando regresemos, si regresamos, y hay grandes preguntas al respecto, ¿cómo reconstruiremos? ¿Lo es? ¿Es una decisión que todos tomarán querer vivir en circunstancias tan vulnerables como parte de la paradoja de vivir en un lugar que es increíble y tan mortal como Mike Davis nos ha contado sobre Los Ángeles?

Ciudad de Cuarzo. Por supuesto, Hollywood es el gran negocio local. ¿Tuviste una idea de cómo los incendios afectaron a la industria del entretenimiento? Una cosa que vimos inmediatamente después fueron muchos pedidos de más incentivos fiscales y apoyo gubernamental para mantener la industria aquí. Por un momento pareció que esto iba a traer algo bueno para la industria.

Lo que significó para la industria del entretenimiento y lo que significó para nuestros vecinos que trabajan en Hollywood y que han estado sufriendo mucho. Quizás por un momento les abrió los ojos a los formuladores de políticas de que necesitamos incentivar a la gente para que continúe viniendo a trabajar al sur de California y a Los Ángeles, debido a lo claro que quedó después de los incendios, lo grave que estaba perjudicando la industria. Y creo que esa misma historia también se puede extrapolar a la defensa de los inmigrantes que estamos viendo en la ciudad mientras se reconstruyen, o a la comprensión de que Los Ángeles es una de las ciudades más inasequibles, no sólo en los Estados Unidos, sino en el planeta Tierra. Y todas estas cosas son cuestiones que debían abordarse antes del incendio, pero creo que después del incendio queda muy claro para todos nosotros cuán graves son esas cuestiones.

¿Han encontrado usted y su familia una manera de conmemorar o procesar todo lo que perdieron?

Hay un monumento físico afuera del Centro Recreativo Palisades, el edificio fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Hay una placa de bronce gigante sobre la reconstrucción del parque en Palisades Park en 1986, cuando yo tenía dos años, tres años, en la que mi papá, mi mamá y mis cuatro abuelos participaron en la recaudación de fondos. Esa placa sigue en pie. Y cuando vuelvo allí, veo los nombres, no solo de mi mamá y mi papá y mi abuelo Irv, y mi abuela Evelyn y los padres de mi mamá, sino que veo los nombres de tantos vecinos, algunos de los cuales perdieron sus casas en el incendio, en algunos de los cuales no había pensado en mucho tiempo, algunos de los cuales ya no están con nosotros. Es adonde voy cada vez que vuelvo a Palisades ahora, porque me recuerda lo que era ese lugar, no sólo en los días previos al incendio, porque había cambiado, sino lo que ese lugar significa para mí. Y espero que todos puedan encontrar algo así para ellos mientras intentamos salir adelante. Y creo que, con suerte, el libro puede ser eso para mucha gente.