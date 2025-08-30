La recompra de oro de Antam aumentó más

Yakarta, Viva – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang TBK (Antam) tiene un precio de RP 1,980,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó Rp 16,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, sábado 30 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,827,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 17,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,675 millones, 10 gramos de Rp. 19,295 millones, 25 gramos de Rp. 48,112 millones y 50 gramos de RP. 96,145 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP 192,212 millones, 250 gramos de RP 480,265 millones y 500 gramos de oro RP 960,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy en día, que tiene 0.5 gramos con un precio de 1,040 mil 1,000 gramos por valor de Rp 1.920.6 mil millones.

Para tener en cuenta que el precio de las ventas de barra de oro de Antam no está incluido impuesto. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

