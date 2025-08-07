Tokio, vivo – Japón Volviendo a registrar una disminución de la población, continuando la tendencia de disminución que ha durado 16 años consecutivos.

El Ministerio de Asuntos del Interior de Japoneses informó que al 1 de enero de 2025, la población de Japón cayó alrededor de 554,500 personas o 0.44 por ciento en comparación con el año anterior, a un total de 124.33 millones.

De estos, los ciudadanos japoneses registraron 120.65 millones, experimentaron una disminución drástica de 908,600 personas o 0.75 por ciento. Esta es la mayor disminución anual del gobierno desde que el gobierno comenzó a registrar datos población en 1968.

Esta disminución también extendió la tendencia de reducir el número de ciudadanos japoneses, ya que alcanzó el pico de más de 127 millones en 2009.

Por el contrario, el número de ciudadanos extranjeros que viven en Japón en realidad experimentó un aumento. Un total de 3.68 millones de extranjeros se establecieron en la tierra de Sakura, un aumento de alrededor de 354,100 respecto al año anterior.

Esta cifra se ha convertido en la más alta desde la grabación de ciudadanos extranjeros en 2013.

Geográficamente, Tokio sigue siendo una región con la mayor parte de la población, que es de alrededor de 14 millones de personas, seguida de la prefectura de Kanagawa con 9.2 millones de personas, y la prefectura de Osaka de 8.8 millones de personas. Mientras tanto, la prefectura de Tottori se convirtió en la región con la menor población, solo alrededor de 534,000 personas, seguida de Shimane (642,600) y Kochi (665,000).

Curiosamente, solo Tokio y Chiba registraron el crecimiento anual de la población, mientras que otras 45 prefecturas habían disminuido.

Fenómeno recesión sexual En Japón es un desafío serio para el gobierno japonés en medio de los esfuerzos para mantener el crecimiento económico y la estabilidad social en medio de una crisis demográfica cada vez más profunda.

La encuesta de Raison D’Etre, con sede en Shinjuku Tokio, encontró el hecho de que Ahwa era más del 68 por ciento de las parejas casadas en el país que no hacían contacto sexual.

Los factores económicos se consideran los principales desencadenantes para la recesión sexual en Japón. El costo de la vida costosa y la cultura laboral loca es la razón por la cual los jóvenes en Japón se niegan a casarse y tener descendencia, porque tienen que trabajar duro para financiar a sus esposas e hijos.