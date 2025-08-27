La realización del gasto de capital del primer semestre aún está lejos del objetivo de 2025, Astra Boss abre votos

Yakarta, Viva – Vicepresidente Director de PT Astro TBK internacional (ASII), dijo Rudy, a pesar de que su partido había establecido un plan Gasto de capital alias gasto de capital Alcanzando RP. 26 billones a principios de 2025, pero la realización se ajustará a las condiciones que ocurren hasta fin de año.

Esta consideración fue tomada por la gerencia de ASII, prestando atención a una variedad de dinámicas y desafíos del mercado que deben enfrentarse en las últimas condiciones comerciales.

«Para Capex 2025, a principios de año lanzamos RP 26 billones», dijo Rudy en una exposición pública Astra InternationalMiércoles 27 de agosto de 2025.

CEO de Astra Insurance, Rudy Chen

«Pero al ver la situación y las condiciones, nos adaptaremos a las condiciones comerciales que son bastante desafiantes en este momento», dijo.

Realización Capex asii en el semestre I-2025 se registró a Rp 8.8 billones, para la compra de equipos pesados ​​en el negocio del contratista minero. Esto está en línea con las actividades de replantación y mantenimiento de fábricas y puertos, que se lleva a cabo en Astra Group.

Mientras que al mismo tiempo, el sector que contribuye al desempeño de la compañía también provino del sector automotriz, que tiene la forma de comprar una máquina de producción en Astra Otopart.

«Además de las renovaciones y la compra de nuevas tierras, para nuestras sucursales en el negocio automotriz», dijo Rudy.

Mientras que la realización de la inversión ASII en el semestre I-2025 se registró a Rp 3.3 billones, lo que fue desembolsado por la compañía para el desarrollo del almacenamiento de Astra Logistics y en el sector de la salud.

«Todavía hay algunos proyectos que nos daremos cuenta en el segundo semestre de 2025, y transmitiremos si ha alcanzado una etapa madura», dijo.