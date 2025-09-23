La realización de la absorción del azúcar de los agricultores es casi el 100 por ciento, el Ministro de Agricultura Amran reveló las instrucciones de Prabowo

Yakarta, Viva – El Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman reveló, la realización de la absorción azúcar agricultor alcanzó casi el 100 por ciento del objetivo de presupuesto total vertido Danantara alrededor de Rp1.5 billones.

Explicó que el patrón de absorción se llevó a cabo girando Rp1.5 billones, comprando azúcar a los agricultores y luego vendiéndolo al mercado, luego la venta se usó nuevamente para la próxima compra.

«Todavía hay 16 mil toneladas que no se han comprado. El viernes el presidente ordenó inmediatamente comprar», dijo Amran después de la reunión de coordinación de la plantación prioritaria del programa de hilirización con el Ministro de Asuntos Interiores Tito Karnavian y una serie de jefes regionales en Indonesia en Jakarta, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Según él, el mecanismo es una solución de concreto para que el azúcar de los agricultores sea absorbido de manera óptima. Se mantienen los precios, y los agricultores obtienen certeza del mercado, así como mejores ganancias para apoyar la estabilidad nacional de alimentos.

«Cambiaremos el dinero. Rp1.5 billones comprados, venderemos al mercado, venderemos y compraremos nuevamente (los agricultores de azúcar», dijo Amran.

Anteriormente, el viceministro de Agricultura Sudaryono dijo que el gobierno había absorbido 40 mil toneladas de azúcar de los agricultores después de recibir una inyección de fondos de Rp1.5 billones de Indonesia y entre Indonesia.

«Ya, hay Rp1.5 billones de dinero. Ahora tomamos el azúcar de los agricultores. Ya, 40 mil toneladas, correcto, correcto, por lo que se han comprado 40 mil toneladas», dijo Sudaryono.

El gobierno solo comprará el azúcar de los agricultores que no es absorbido por el mercado. Según él, esto era lo mismo que el Bulog Perum al absorber el arroz de los agricultores. La absorción se llevó a cabo para que los agricultores sigan siendo prósperos y se mantiene el precio del azúcar en el mercado.

Hizo hincapié en que los fondos no tenían que gastar absorbiendo el azúcar de los agricultores. Sin embargo, si el azúcar de los agricultores no ha sido absorbido por todos y el presupuesto de y entre él se agota, se enviará nuevamente.

«Pero hasta ahora todavía queda, el dinero todavía está allí», dijo.

Viceministro de Agricultura (Wamentan) Sudaryono en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, martes 14 de enero de 2025

PT y entre la gestión de activos (Persero) o Dam vierte fondos en forma de préstamos para accionistas por valor de RP1.5 billones. La compra de azúcar será llevada a cabo más tarde por Pt Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, como un alimento.

ID Food llevará a cabo a los agricultores de caña de azúcar de la tasa de pt PG PG Factory Sinergi Sugar Nusantara (SGN) y la fábrica de azúcar propiedad de ID Food. La absorción que se centrará en los agricultores de caña de azúcar, que se espera que sea un estímulo para ayudar al gobierno a estabilizar el precio del azúcar de aguas arriba a aguas abajo.

Se espera que la ofensiva de azúcar de este agricultor deje de actualizar la filtración de azúcar para que no cause presión adicional sobre los costos logísticos y los aspectos de financiamiento continuo. (Hormiga)