La Realización De Inversiones En El Tercer Trimestre De 2025 Alcanza Los 491,4 Billones De IDR, Rosan: Aumenta Un 13,9 Por Ciento

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosa Roeslani, informando realización de inversiones trimestre III-2025 por valor de IDR 491,4 billóno más 13,9 por ciento anualmente, también conocido como año tras año (interanual).

Así lo transmitió en la conferencia de prensa ‘Realización de inversiones en el tercer trimestre de 2025’, que se celebró en la oficina del Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Yakarta.

Rosan explicó que la realización de inversiones de 491,4 billones de rupias contribuyó con alrededor del 25,8 por ciento del objetivo de inversión total de 1.905,6 billones de rupias.

«Gracias a Dios, en el tercer trimestre nuestro logro de inversiones alcanzó los 491,4 billones de rupias, o comparamos el 13,9 por ciento interanual con respecto a los 431,5 billones de rupias del año anterior», dijo Rosan, el viernes 17 de octubre de 2025.

El Ministro de Inversiones y Downstreaming/Director del BKPM, Rosan Roeslani, en una conferencia de prensa en su oficina, el viernes 31 de enero de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Rosan admitió que los logros en el tercer trimestre de 2025 aumentaron desde la realización en el primer trimestre de 2025 que ascendió a 465,2 billones de rupias, y la realización en el segundo trimestre de 2025 que ascendió a 477,7 billones de rupias. Así, se registró que la realización total de inversiones de enero a septiembre de 2025 alcanzó los 1.434,3 billones de IDR.

Rosan detalló que los logros en la realización de inversiones en el tercer trimestre de 2025 consistieron en inversión extranjera (PMA) por valor de 212 billones de rupias y inversión nacional (PMDN) por valor de 279,4 billones de rupias, con un empleo que llegó a 696.478 personas.

«Así que actualmente estamos en medio de desafíos continuos, (desde) perspectivas geopolíticas y económicas. Pero si nos fijamos en el Banco Mundial o la OCDE, la tendencia futura se ha revisado al alza. Así que esperamos que (la realización de inversiones) también siga aumentando», dijo Rosan.

Añadió que, en términos de distribución, la realización de inversiones en el tercer trimestre de 2025 señaló que las PMA y PMDN más grandes estaban en Java Occidental, con un valor de 77,1 billones de rupias o alrededor del 15,7 por ciento. Luego, en DKI Yakarta 63,3 billones de IDR (12,9 por ciento), Sulawesi Central 33,4 billones de IDR (6,8 por ciento), Banten 30,8 billones de IDR (6,3 por ciento) y Java Oriental 30,4 billones de IDR (6,2 por ciento).

Mientras tanto, los sectores que recibieron más PMA y PMDN incluyeron los sectores de la industria metálica básica, los bienes metálicos y la industria no mecánica y de equipos, que alcanzaron 62,0 billones de rupias (12,6 por ciento).

Luego, el sector minero ascendió a 55,9 billones de IDR (11,4 por ciento), Transporte, Almacén y Telecomunicaciones 52,6 billones de IDR (10,7 por ciento), Otros Servicios 44,3 billones de IDR (9,0 por ciento) y Comercio y Reparaciones 34,5 billones de IDR.