La reacción inesperada de Prabowo cuando Paspampres interceptó el Angga Raka

Bandung, Viva – Viral Un momento inesperado ocurrió durante la visita del presidente Prabowo Subianto, al Bandung Institute of Technology (ITB) el jueves 7 de agosto de 2025.

En un video que circula ampliamente en las redes sociales, el viceministro de comunicación y digitalización (Komdigi) Angga Raka fue interceptado por miembros de la Fuerza de Seguridad Presidencial (Paspampres) Cuando desea documentar a un niño que le da pintura a Prabowo.

La atmósfera estaba tensa antes de que Prabowo Subianto, que vio el incidente desde la cima del auto de Maung, inmediatamente le dio dirección a Paspampres.

Con un gesto tranquilo, Prabowo mientras se reía dijo: «Eh, el viceministro, no se eviten», al tiempo que da una señal de que el viceministro Komdigi puede aprobar.

Al escuchar esto, el Paspampres respondió de repente listo para la reprimenda y liberó su mano del cuerpo de Angga. La gente alrededor también se rió de eso.

Mientras tanto, en una carga en Instagram, Angga, que también es un ex asistente y secretario personal de Prabowo en el período 2014 a 201, explicó que Paspampres había llevado a cabo sus funciones bien, es decir, protegiendo al presidente.

«Sinceramente … las damas y caballeros de Paspampres llevan a cabo sus deberes cuidando al presidente», escribió.

Se sabe que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, acompañado por varios ministros, abrió la Convención de Ciencia, Tecnología e Industria de Indonesia (KSTI) 2025 en Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung City, Java Occidental, jueves 7 de agosto de 2025.

Este foro estratégico nacional e internacional está organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en colaboración con ITB.

Reúna a más de 3.000 participantes, que consisten en científicos prominentes, tecnócratas, CEOs de bumn, actores nacionales de la industria estratégica, responsables políticos de alto nivel y la diáspora indonesia de varios países.

Informe: Cepi Kurnia/ Tvone