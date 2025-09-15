La reacción del público cuando vio los logros de Prabowo en los cines: bastante extraña y narcisista

Yakarta, Viva – Anuncio Programa de rendimiento y trabajo del gobierno presidencial Prabowo Subianto que se emitió en la pantalla cine cosechar varias respuestas de la comunidad.

Uno de espectador El cine llamado Dira (26) afirmó que se sorprendió cuando el anuncio apareció en la pantalla del cine. En ese momento, fue al cine para ver la película «The Conjuring: Last Rites».

Dira y sus amigos vieron el XXI Living World Grand Wisata Cinema, Bekasi, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Explicó que el anuncio contenía los logros y los programas de trabajo que Prabowo había hecho.

Dira admitió que era la primera vez para obtener esta experiencia. Afirmó sentirse extraño para ver anuncios gubernamentales transmitidos en la pantalla del cine.

Según él, la ubicación de la proyección era como una campaña oculta. Porque, se transmite en un lugar cerrado y puede ver solo a aquellos que tienen entradas para el cine.

«Es un poco extraño. Kayak campaña Aguanta ”, dijo Dira TVONENEWS.

«Porque honestamente nunca he visto el anuncio», continuó.

El trabajador creativo de Yakarta evalúa que la selección de lugares para la publicidad no es del todo correcta.

DIRA recomendó además que el anuncio se emitiera en Videotron, Billboard u otros, al que todas las personas pueden acceder.

«Mucho mejor De cartelera Justo o todos en la televisión o en las redes sociales «, dijo.

Dira dijo que la proyección de anuncios gubernamentales en una habitación cerrada como en los cines podría causar percepciones salvajes en la comunidad.

«Porque también causa perspectivas salvajes», dijo.

Inicialmente, dijo que el anuncio contenía la independencia indonesia, pero su suposición era incorrecta.

Cada vez más, el anuncio transmitió muchas actividades de Prabowo. Allí, estaba sorprendido, porque era la primera vez en ver anuncios gubernamentales en la pantalla del cine.

«Al principio pensé, oh, tal vez este sea un anuncio de independencia indonesio, pero cuanto más se trata más logro Lo que Pak Prabowo ha hecho por Indonesia en términos de salud de educación alimentaria, con antecedentes en papúes también «, dijo.

«Entonces cuando comenzó mucho escena Pak Prabowo, más sorprendido. Especialmente al final dijo: «Gracias Pak Prabowo», «Te amo Pak Prabowo». Que en mi opinión un poco narcisista Sí «, dijo Dira.

Cuando apareció el anuncio, Dira reveló que otras audiencias de cine se emocionaron.

«Sí nuevamente (la reacción de la audiencia está emocionada). Honestamente, así que habla también», dijo.