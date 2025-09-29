La reacción del entrenador de Hurricanes al juego de 2 goles de Top Prospect

Rod Brind’amour ha supervisado el desarrollo del Huracanes de Carolina Lista en las últimas temporadas. Los jugadores como Sebastian Aho, Seth Jarvis y Jaccob Slavin también se han convertido en talentos a nivel de estrella bajo Brind’Amour. Carolina espera que Bradly Nadeau sea el próximo jugador en tomar ese tipo de pista de desarrollo.

Nadeau es una ex selección de Carolina de primera ronda en 2023. El jugador de 20 años dominó la Liga de Hockey de Columbia Británica durante su año de draft. Luego produjo a un nivel para la Universidad de Maine antes de convertirse en Pro en 2024-25.

Nadeau anotó 32 goles y 58 puntos para los Wolves de Chicago de AHL el año pasado. Su temporada de debut como profesional no podría haber mejorado para el joven de 20 años. Ahora, está buscando descifrar la lista de huracanes. Y Brind’amour le dio una gran oportunidad el domingo.

Nadeau jugó en la segunda línea para Carolina en su choque de pretemporada contra el Depredadores de Nashville. Fue una oportunidad que tampoco desperdició. El jugador de 20 años anotó dos goles cuando los Huracanes obtuvieron una victoria por 3-1.

Después del juego, Brind’Amour fue pidió su evaluación de la actuación. Mencionó que este era el tipo de esfuerzo que quería ver. Nadeau jugó junto a personas como Logan Stankoven, Jordan Staal y Jordan Martinook. Con ese tipo de talento a su alrededor, tuvo que pasar.

«Quieres ver eso. Quieres ver la progresión. Ciertamente, la confianza, puedes verlo. Lo juegas con los mejores esta noche y debería verse de esa manera, cuando piensas en ello. Los chicos de la NHL, deberían verse así y ponerlo en esa mezcla, él no buscó fuera de lugar», dijo Brind’amour, a través de Hurricanes, los reportadores Walt Ruff y Peter Dewar.

Bradly Nadeau interpretando a una marca simple de hockey

Es difícil para cualquier jugador de la edad de Nadeau competir a un alto nivel en la NHL. Puede llevar años establecerse en la velocidad y la fisicalidad de la liga. Sin embargo, el jugador de 20 años se ha visto bien en esta pretemporada. Su esfuerzo de dos goles ciertamente ayuda a su caso para un lugar en la lista.

A veces, los jugadores pensan demasiado en su juego y cometen errores. Intentan hacer demasiado en un esfuerzo por impresionar al cuerpo técnico. Sin embargo, este no es un problema para Nadeau. Su objetivo principal es tocar un estilo directo de hockey y evitar cualquier exceso de compromiso.

«Cuanta más experiencia salgas, más cómodo te sientes. Jugar con buenos jugadores como ese ayuda. Solo tratas de mantenerlo simple y hacer tu trabajo», dijo el prospecto de los Huracanes, a través de Ruff y Dewar.

Nadeau de Hurricanes dejando todo en el hielo

Es posible que Nadeau no juegue entre los seis primeros minutos en la NHL si hace este equipo. Carolina tiene a Jarvis, Nikolaj Ehlers, Andrei Svechnikov y Jackson Blake en las alas. Es difícil descifrar el top-seis con este tipo de profundidad por delante.

Al mismo tiempo, aún podría aportar valor como un extremo de tercera línea de mentalidad ofensiva. Podría marcar goles necesarios cuando las principales estrellas están fuera de su juego. Y podría ganar una valiosa experiencia al principio de su carrera.

Queda por ver lo que Carolina hace con él. Sin embargo, no importa. Nadeau es Va a poner todo Él tiene que tratar de hacer la lista este otoño.

«No sé qué está sucediendo mañana, pero se trata solo de seguir trabajando duro hasta el final y ver qué sucede allí. Ya sea práctica o un juego mañana, lo daré todo y veré a dónde van las cosas desde allí», dijo el joven de 20 años, a través de Ryan Henkel de las noticias de hockey.