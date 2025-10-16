¡La reacción de Shin Tae-yong cuando descubrió que Patrick Kluivert había sido despedido!

Jacarta – Noticia de despido Patricio Kluivert como entrenador Selección Nacional de Indonesia Inmediatamente atrajo la atención del público, incluido el ex entrenador de Garuda, Shin Tae-yong (STY).

Así lo expresó Jeong Seok Seo alias Jeje, ex traductor de Shin Tae-yong en la selección nacional de Indonesia.

En una entrevista en una cadena de televisión privada, Jeje reveló la reacción de Shin Tae-yong cuando conoció la noticia del despido de Kluivert, así como la gran cantidad de público indonesio que esperaba que volviera a entrenar al equipo de Garuda.



La expresión sombría de Patrick Kluivert después de que la selección de Indonesia fuera aplastada por Australia 5-1

«Justo ahora estaba haciendo un podcast al lado, informando directamente al entrenador Shin sobre el despido de Patrick Kluivert. Resulta que él ya lo sabía, dijo que lo vio en Instagram», dijo Jeje, citado el jueves 16 de octubre 025.

Jeje también dijo que el público indonesio ahora está ocupado pidiéndole a Shin Tae-yong que vuelva a entrenar al equipo rojo y blanco. Al escuchar esto, el entrenador de 54 años pareció sorprendido.

«Dije en broma: ‘El entrenador Shin, Indonesia, está muy emocionado, todos les dicen a los entrenadores que regresen’. Luego respondió: ‘Eh, ¿vas a ir a Indonesia otra vez?'», dijo Jeje mientras mostraba el contenido de su conversación.

Desde el anuncio del despido de Patrick Kluivert, las redes sociales se han llenado de comentarios de internautas que esperan que Shin Tae-yong regrese como entrenador de la selección nacional de Indonesia. Mucha gente piensa que bajo la dirección del técnico surcoreano, el equipo de Garuda parecía más sólido y tenía un fuerte carácter de juego.

Aunque no ha habido ninguna señal oficial de PSSI Con respecto a quién será el reemplazo de Kluivert, la noticia de que Shin Tae-yong se enteró de esta situación y respondió con sorpresa, hizo que las especulaciones fueran aún más intensas entre los seguidores.

Para obtener información, PSSI disolvió oficialmente a Patrick Kluivert el jueves 16 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó después de que Kluivert no lograra que la selección nacional de Indonesia se clasificara para el copa del mundo 2026.

«La Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) y el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia han acordado oficialmente poner fin anticipadamente a su cooperación a través de un mecanismo de terminación mutua», escribió la PSSI en su declaración oficial.

Además de Kluivert, también se encuentran entrenadores como Alex PastorTambién fueron despedidos Denny Landzaat, Gerald Vanenburg y Frank Van Kempen. De hecho, todavía tienen contrato hasta 2027.