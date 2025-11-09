La reacción de Nagita Slavina, Raffi Ahmad fue acusado de Rp. 250 millones de deuda tras un caso de drogas

Jacarta – Un viejo cuento de tiempos difíciles. Rafi Ahmad reapareció en público. El caso de narcóticos que lo atrapó en 2013 ahora se está discutiendo nuevamente, pero no sobre el proceso legal, sino más bien sobre las Rp. Una deuda de 250 millones de honorarios que, según él, no ha sido pagada hasta ahora.

Esta cuestión fue revelada por Raden Nuh, un activista que formó parte del equipo legal de Raffi Ahmad cuando el famoso presentador enfrentó un caso de drogas hace más de una década. Dijo que en ese momento ayudó al equipo legal principal, Rahmat Sorialam Harahap, a manejar el caso, que se decía que era bastante complejo porque involucraba a tres grandes instituciones. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Según su confesión, hubo un acuerdo para pagar servicios por valor de 250 millones de IDR, pero el dinero nunca se había recibido hasta ahora.

«Si la gente tiene atrasos, si no puede permitírselo, está bien. Mientras tanto, podemos ver que sus condiciones económicas están tan lejos como la tierra y el cielo», dijo Raden Nuh en una entrevista virtual, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Raden dijo que había intentado resolver este problema de forma pacífica. De hecho, se dice que su esposa, Dian, lo conoció accidentalmente. Nagita Slavina en un restaurante de lujo en el área de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, para preguntar amablemente sobre esto.

Sin embargo, este encuentro inesperado provocó una reacción inesperada por parte de Raffi.

«Aparentemente la respuesta fue demasiado paranoica, demasiado excesiva. Hasta que hubo una reunión con Dasco (Sufmi Dasco), hasta que también me llamaron varios activistas de alto nivel», dijo Raden.

Raden subrayó que ya no exige ningún pago, sino que sólo quiere que se reconozca que la asistencia jurídica que recibió realmente se produjo.

«Si dice que no quiere pagar porque ha pasado mucho tiempo, está bien, es suficiente. Pero si dice que no pasó nada, ahí está. Ese es el punto», dijo.

Hasta que se escribió esta noticia, Raffi Ahmad y Nagita Slavina no habían dado una respuesta oficial a la declaración de Raden Nuh.

Como antecedente, la participación de Raden Nuh ocurrió cuando BNN allanó la residencia de Raffi Ahmad en Lebak Bulus, al sur de Yakarta, en enero de 2013. En ese momento, se encontró un derivado de catinona, y este caso se convirtió en un gran punto culminante porque involucraba a varios nombres públicos.